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71-річна фанатка Філіпа Кіркорова подала на нього до суду

Сьогодні, 18:37

Жінка спробувала стягнути компенсацію за моральну шкоду через перенесення концерту під час пандемії

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров
Фото: Скріншот з YouTube

Не так давно адвокати Філіпа Кіркорова допомогли вирішити йому питання з боргом в чотири мільйони євро за іпотекою, але тепер у них знову з'явилася робота. 71-річна фанатка подала до суду на Філіпа Кіркорова. Вона вирішила компенсувати моральну шкоду через скасування концерту артиста.

Як пише Telegram-канал Mash , концерт мав відбутися в квітні 2020 року. Але через пандемію коронавірусу довелося переносити виступ на 2022 рік. Пенсіонерка купила два квитки за вісім тисяч рублів (3 тисячі гривень). Коли концерт перенесли, жінка так засмутилася, що довелося поїхати відновлювати нервову систему в санаторій.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

Коли повернулася, пішла в суд, зажадавши 100 тисяч рублів (37 475 – гривень). З них 40 000 (14 957 гривень) – за моральну шкоду, 50 000 (18 673 гривень) – за лікування в санаторії і десять тисяч за квитки на концерт.

Суд вимоги жінки не задовольнив. Адвокат артиста вказав, концерт перенесли з незалежних від Кіркорова обставин.

Раніше ми розповідали, що Алла Пугачова і Філіп Кіркоров вперше після сварки обмінялися компліментами.

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