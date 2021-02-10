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7 років в ефірі: "Ранок з Україною" по-зірковому відсвяткував день народження

Сьогодні, 15:30

Четвірка ведучих Анатолій Анатоліч, Лілія Ребрик, Григорій Герман і Марія Мельник зібралися в студії

Улюблена програма мільйонів "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:29 на телеканалі "Україна", відсвяткувала день народження. Відома четвірка ведучих Анатолій Анатоліч, Лілія Ребрик, Григорій Герман і Марія Мельник зібралися в студії, щоб зустріти свято разом з глядачами і зірковими співведучими, які прийшли привітати колег.

До слова, вже через 4 дні День святого Валентина. Ми зібрали 14 порад на всі випадки життя, як креативно відсвяткувати День закоханих 14 лютого.

Четвірка ведучих Григорій Герман, Лілія Ребрик, Марія Мельник і Анатолій Анатоліч
Четвірка ведучих Григорій Герман, Лілія Ребрик, Марія Мельник і Анатолій Анатоліч
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Сьогодні шоу "Ранок з Україною", яке щодня заряджає мільйонів українців яскравими емоціями, цікавими новинами і актуальними подіями, приймає привітання! Розкішно одягнені ведучі разом з бадьорими напоями та солодощами зустрічали гостей і ділилися найгучнішою подією.

"Ми раді зустрічати кожен день з нашими глядачами. І сьогодні приєднуйтесь до нас, зробіть кави, з'їжте щось смачненьке, адже є прекрасний офіційний привід – день народження "Ранку з Україною"! Сім років, як країна прокидається з нами, – коментує Лілія Ребрик в ефірі телеканалу "Україна". – Ми працюємо для вас, щоб ваші ранку були максимально цікавими, насиченими, поінформованими та оптимістичними!"

Ведучі "Ранку з Ураїною" і ведучий програми
Ведучі "Ранку з Ураїною" і ведучий програми "Сьогодні" Максим Сікора
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А святковий ефір був дійсно яскравим і зірковим. До відомої четвірки ведучих приєдналися їхні друзі та колеги, серед яких група "Антитіла", ведучий програми "Сьогодні" Максим Сікора і ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов, який прийшов з особливим подарунком.

"З днем народження, дорогі жайворонки! Я сьогодні не з порожніми руками – приніс вам в подарунок домашнє варення, яке приготувала мама мого близького друга. А все тому що я вас дуже люблю і завжди відчуваю себе в цій студії, як вдома. Сьогодні навіть не хотілося чепуритися, одягнув яскравий спортивний костюм, знаючи, що ви мене зрозумієте!" – привітав колег Олексій Суханов в ефірі телеканалу "Україна".

Олексій Суханов та Оля Цибульська
Олексій Суханов та Оля Цибульська
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ті, хто не змогли приєднатися, відправили щирі та емоційні привітання. Так, NK | Настя Каменських побажала "Ранку з Україною" ще більше яскравих подій і гостей, а Амадор Лопес – відданих глядачів і навіть сам зізнався в любові! Не зміг пропустити таку подію і колишній ведущий ранкового шоу.

"Мій улюблений "Ранок з Україною", у нас багато чого було: і тексти забували, і гості спізнювалися, і снігом нас засипало! Позаду мене трошки чути океан, і я б хотів побажати вам тільки океан позитивних емоцій і вдячних глядачів! З днем народження!" – поділився ведучий гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

В кінці програми в студію прийшла популярна співачка Оля Цибульська. Зірка зізналася, що не дивлячись на погоду і дороги просто не змогла пропустити таке свято і не заспівати запальну пісню.

"Я хочу привітати програму "Ранок з Україною" і всю команду, і сказати, що дуже вас люблю! Тому що тільки якщо когось любиш, можеш прилетіти на лижах на ефір! Я реально не змогла відкопати свій автомобіль, але знайшла тисячу і один спосіб дістатися сюди і заспівати!" – розповіла Оля Цибульська.

Як Олексій Суханов зазначив 47-й день народження – дивіться відео:

Зовсім скоро телеканал "Україна" покаже серіал "В полоні у минулого" з Аліною Гросу.

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Джерело: Сьогодні
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