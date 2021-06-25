67-річна Успенська здивувала Мережу відвертим вбранням: Дуже пошло

Любов Успенська опублікувала фото в провокаційному вбранні, яке підписники розкритикували. У Мережі вважають, що співачці варто бути скромніше

Любов Успенську розкритикували за відвертий наряд / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Популярна співачка Любов Успенська, яка продовжує з'ясовувати стосунки з колишнім чоловіком Олександром Плаксін, здивувала шанувальників неоднозначним чином на музичному фестивалі "Жара" в Москві. Співачка опублікувала у себе в Instagram фото в провокаційному вбранні і передплатники не могли не прокоментувала новий образ артистки.

На новому знімку Успенська постала в коротких шортах, топі і ботфортах.

"Московська "Жара" сьогодні нічим не відрізнялась від" Жари "в Баку. Бракує тільки моря", – підписала фото співачка.

Любов Успенська на фестивалі "Жара" / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

У коментарях багато стали зазначати, що образ вийшов дуже відвертим.

"Зрушення по фазі"

"Старечий маразм"

"Для елегантного віку дуже пішло!"

"Образ гарний, але не за віком все-таки, все знають скільки років вам. Може я щось не розумію, я більш консервативна"

"Вульгарно – це сказано м'яко! Пішло ... тому що вік не молодий"



Нагадаємо, раніше Любов Успенська розповіла, що збирається зі своєї єдиної доньки Тетяни Плаксіної зробити зірку шоу-бізнесу. Бути співачкою – це давня мрія зіркової спадкоємиці артистки.

"Таня співає так, що переплюне мене. Це я говорю не як мама, яка хвалить свою дочку, а як співачка. Вона буде принцесою! Ми з нею давали недавно пару спільних виступів: Таня всіх глядачів підкорила. А зараз я готую дуже серйозний проєкт: Таня буде в ньому співати! Тетяна Плаксіна буде звучати скрізь ", – пообіцяла співачка.

Як співає дочка Любові Успенської, можна дізнатися в нашому матеріалі.

Кого із зірок критикували за зовнішній вигляд – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":

Раніше на фестивалі "Жара" в відвертих нарядах прийшли Анна Сєдокова і та Світлана Лобода.