67-річна Успенська здивувала Мережу відвертим вбранням: Дуже пошло

Популярна співачка Любов Успенська, яка продовжує з'ясовувати стосунки з колишнім чоловіком Олександром Плаксін, здивувала шанувальників неоднозначним чином на музичному фестивалі "Жара" в Москві. Співачка опублікувала у себе в Instagram фото в провокаційному вбранні і передплатники не могли не прокоментувала новий образ артистки.
На новому знімку Успенська постала в коротких шортах, топі і ботфортах.
"Московська "Жара" сьогодні нічим не відрізнялась від" Жари "в Баку. Бракує тільки моря", – підписала фото співачка.
У коментарях багато стали зазначати, що образ вийшов дуже відвертим.
- "Зрушення по фазі"
- "Старечий маразм"
- "Для елегантного віку дуже пішло!"
- "Образ гарний, але не за віком все-таки, все знають скільки років вам. Може я щось не розумію, я більш консервативна"
- "Вульгарно – це сказано м'яко! Пішло ... тому що вік не молодий"
Нагадаємо, раніше Любов Успенська розповіла, що збирається зі своєї єдиної доньки Тетяни Плаксіної зробити зірку шоу-бізнесу. Бути співачкою – це давня мрія зіркової спадкоємиці артистки.
"Таня співає так, що переплюне мене. Це я говорю не як мама, яка хвалить свою дочку, а як співачка. Вона буде принцесою! Ми з нею давали недавно пару спільних виступів: Таня всіх глядачів підкорила. А зараз я готую дуже серйозний проєкт: Таня буде в ньому співати! Тетяна Плаксіна буде звучати скрізь ", – пообіцяла співачка.
Як співає дочка Любові Успенської, можна дізнатися в нашому матеріалі.
Кого із зірок критикували за зовнішній вигляд – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":
Раніше на фестивалі "Жара" в відвертих нарядах прийшли Анна Сєдокова і та Світлана Лобода.