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65-річна Долина влаштувала запальні танці з молодим танцюристом (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
12 липня, 10:55
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Популярна російська співачка Лариса Доліна у себе в соцмережах поділилася відео, як вона танцює на вечірці з молодим танцюристом
Лариса Долина влаштувала запальні танці
Лариса Долина влаштувала запальні танці / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Російська співачка Лариса Доліна вміє дивувати. Не так давно в Мережі обговорювали зміни в зовнішності артистки , а тепер говорять про її запальний танок з молодим танцюристом на одній з вечірок. Доліна у себе в Instagram поділилася новим відео, яке вже в Мережі встигли оцінити.

На кадрах 65-річна Долина, одягнена в майку і штани пудровий кольору, танцює на сцені з молодим танцюристом.

Я дуже люблю танцювати, але така можливість випадає не часто ... І як можна було відмовитися від танцю з таким професійним партнером ... Було б нерозумно, щонайменше, – підписала відео співачка.

У коментарях до відео захоплені шанувальники Доліної залишили безліч компліментів.

  • "Латиноамериканські танці взагалі ваше!"
  • "Лариса Олександрівна, неймовірне почуття ритму і стилю, а головне – все в міру і зі смаком"
  • "Лариса Олександрівна, ну просто немає слів! Ви така запальна і пластична, браво. Обожнюю вас"


Нагадаємо, нещодавно Лариса Долина потрапила до скандалу через концерт групи t.A.T.u. У Москві анонсували концерт-триб'ют присвячений 20-річчю виходу альбому групи t.A.T.u "200 по зустрічній". В афіші були заявлені популярні артисти, серед яких Віра Брежнєва і Лариса Доліна. Але продюсер групи t.A.T.u Іван Шаповалов заявив, що концерт незаконний.

Як гуляє український шоу-бізнес на вечірках – дивіться в сюжеті:

Раніше Лариса Доліна розповіла, чому виглядає молодше на фото в Instagram.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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