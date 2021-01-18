53-річна Памела Андерсон поділилася, як чоловіки можуть підвищити свою сексуальність

Акторка стверджує, що це поліпшить сексуальне життя чоловіків різного віку

Зірка "Рятувальників Малібу" Памела Андерсон, яка раніше закрутила роман зі своїм охоронцем, заявила, що вегани – найкращі коханці в ліжку.

Як повідомляє Daily Mail, 53-річна акторка з'явилася в шоу "Доброго ранку, Британія" і розповіла про своє сексуальне життя, підтвердивши свій недавній пост в Twitter.

Памела Андерсон Фото: instagram.com/pamelaanderson

"Веганство робить вас найкращими коханцями. Холестерин, що міститься в м'ясі, яйцях і молочних продуктах, викликає ущільнення артерій (і не більш). Він уповільнює приплив крові до всіх органів тіла, а не тільки до серця. Ви можете поліпшити свій загальний стан здоров'я і підвищити витривалість в спальні, якщо станете веганом", – написала тоді Памела.

Памела Андерсон додала, що це можуть підтвердити безліч досліджень, а також вона сама як веганка вже переконана в цьому.

Також акторказ робила пост на тему веганства в Instagram, зазначивши, що чоловіки-вегани можуть значно поліпшити своє сексуальне життя.

"Перехід на веганство може допомогти чоловікам різного віку підвищити свою сексуальну активність і одночасно знизити ризик раку простати", – написала актриса.

Раніше хлопець-веган показав, як змінилося його тіло за чотири роки.

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