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53-річна Памела Андерсон поділилася, як чоловіки можуть підвищити свою сексуальність

Сьогодні, 15:29

Акторка стверджує, що це поліпшить сексуальне життя чоловіків різного віку

Зірка "Рятувальників Малібу" Памела Андерсон, яка раніше закрутила роман зі своїм охоронцем, заявила, що вегани – найкращі коханці в ліжку.

Як повідомляє Daily Mail, 53-річна акторка з'явилася в шоу "Доброго ранку, Британія" і розповіла про своє сексуальне життя, підтвердивши свій недавній пост в Twitter.

Памела Андерсон
Памела Андерсон
Фото: instagram.com/pamelaanderson

"Веганство робить вас найкращими коханцями. Холестерин, що міститься в м'ясі, яйцях і молочних продуктах, викликає ущільнення артерій (і не більш). Він уповільнює приплив крові до всіх органів тіла, а не тільки до серця. Ви можете поліпшити свій загальний стан здоров'я і підвищити витривалість в спальні, якщо станете веганом", – написала тоді Памела.

Памела Андерсон додала, що це можуть підтвердити безліч досліджень, а також вона сама як веганка вже переконана в цьому.

Також акторказ робила пост на тему веганства в Instagram, зазначивши, що чоловіки-вегани можуть значно поліпшити своє сексуальне життя.

"Перехід на веганство може допомогти чоловікам різного віку підвищити свою сексуальну активність і одночасно знизити ризик раку простати", – написала актриса.

Раніше хлопець-веган показав, як змінилося його тіло за чотири роки.

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