52-річна Дженніфер Еністон скоро стане мамою – ЗМІ

Дженніфер зважилася усиновити дитину. Голлівудська зірка зараз займається підготовкою всіх необхідних документів для усиновлення

На зйомках довгоочікуваного епізоду серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон зізналася, що зважилася на усиновлення. Про це повідомляє видання Closer.

Акторка зараз займається документами, щоб удочерити дівчинку з мексиканського дитячого будинку Casa Hogar Sion. Процес усиновлення повинен завершитися в червні.

Дженніфер Еністон – 50 років Фото: Getty Images

"Дженніфер відчула, що возз'єднання" Друзів "- ідеальний момент, щоб сказати про своє рішення усиновити дитину. Хоча дівчатка вже знали, оскільки вони часто бачаться. Новина головним чином призначалася для чоловічої половини акторського складу, тому що з хлопчиками Еністон бачиться не дуже часто через складний робочий графік і безлічі інших справ ", – розповів інсайдер.

За час зйомок серіалу "Друзі" всі актори зблизилися. Адже за десять років вони разом багато чого пережили: розлучення Еністон і Пітта, кілька викиднів Кортні Кокс.

Зазначається, що актори з улюбленого серіалу мільйонів підтримали бажання Дженніфер Еністон стати мамою.

Раніше ми розповідали, як змінювалася зовнішність Дженніфер Еністон.

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