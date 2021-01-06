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51-річна Зета-Джонс показала чуттєвий поцілунок з 76-річним Дугласом: фото

Сьогодні, 10:30

Пара позувала на тлі заходу сонця

51-річна актриса Кетрін Зета-Джонс поділилася в Instagram зворушливим фото зі своїм 76-річним чоловіком, відомим актором Майклом Дугласом.

Кетрін показала чуттєвий поцілунок з Майклом на тлі морського пейзажу і заходу сонця. Знімок актриса супроводила цитатою з твору Вільяма Шекспіра "Генріх VI".

"Найкраще виявлю свою любов цілунком ніжним (в оригіналі – "I can express no kinder sign of love, than this kind kiss" – Ред.)" – підписала фото Кетрін.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас
Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас
Фото: Instagram/catherinezetajones

"Спасибі, дорога Кетрін, за таке гарне нагадування про те, що справжня любов дійсно існує!" – написав у коментарях мексиканський актор Рауль Мендес.

Скріншот: instagram.com/catherinezetajones

Фото також прокоментували і інші підписники Зета-Джонс: "Прекрасна пара","Любимо вас", "Ви чудові".

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс народилися в один день, але з перервою в 25 років. Така велика різниця у віці не змогла зупинити закоханих на шляху до щастя. Разом вони вже 20 років, виховують двох дітей.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс
Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс
Фото: Getty Images

Нагадаємо, у вересні Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас відзначали свої дні народження. Ми розповідали їхню історію кохання. Раніше ми повідомляли, що син Майкла Дугласа показав перше фото своєї другої дитини.

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