51-річна Зета-Джонс показала чуттєвий поцілунок з 76-річним Дугласом: фото

Пара позувала на тлі заходу сонця

51-річна актриса Кетрін Зета-Джонс поділилася в Instagram зворушливим фото зі своїм 76-річним чоловіком, відомим актором Майклом Дугласом.

Кетрін показала чуттєвий поцілунок з Майклом на тлі морського пейзажу і заходу сонця. Знімок актриса супроводила цитатою з твору Вільяма Шекспіра "Генріх VI".

"Найкраще виявлю свою любов цілунком ніжним (в оригіналі – "I can express no kinder sign of love, than this kind kiss" – Ред.)" – підписала фото Кетрін.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас Фото: Instagram/catherinezetajones

"Спасибі, дорога Кетрін, за таке гарне нагадування про те, що справжня любов дійсно існує!" – написав у коментарях мексиканський актор Рауль Мендес.

Скріншот: instagram.com/catherinezetajones

Фото також прокоментували і інші підписники Зета-Джонс: "Прекрасна пара","Любимо вас", "Ви чудові".

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс народилися в один день, але з перервою в 25 років. Така велика різниця у віці не змогла зупинити закоханих на шляху до щастя. Разом вони вже 20 років, виховують двох дітей.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс Фото: Getty Images

Нагадаємо, у вересні Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас відзначали свої дні народження. Ми розповідали їхню історію кохання. Раніше ми повідомляли, що син Майкла Дугласа показав перше фото своєї другої дитини.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися