ТОП-5 серіалів для перегляду в останні вихідні локдауна

Найкращий спосіб провести локдаун – за традиційним переглядом серіалів

Кінець локдауну підкрався непомітно, хоча багато хто з нас так і не відчув великої різниці після його початку. Але ви її помітите вже через тиждень, коли на вихідних знову зможете піти в кафе, кіно та розважатися в ТРЦ.

Тому майбутні субота та неділя – унікальна можливість закінчити почате – перегляд нових січневих серіалів, які всі обговорюють.

Кадр з серіалу "Історія лайливих слів" Фото: Netflix

У січні вийшло дійсно багато нових серіалів, повний огляд яких ми робили раніше. А зараз розповідаємо про п'ятірку тих, які просто "підірвали" перегляди.

Кадр з серіалу "Люпен" Фото: Netflix

Натхненний пригодами шляхетного літературного героя-розбійника Арсена Люпена, сучасний французький злодій Ассан Діоп планує пограбування року. Але зважився на це Ассан не просто так – в дитинстві він осиротів через багатія Пеллегріні, який підставив його батька.

Через два десятиліття Ассан вирішує помститися Пеллегріні та заради цього готовий викрасти саму "Мону Лізу". Якщо вам подобаються якісні сюжети про пограбування і ви любите благородних героїв – варто провести кілька годин за переглядом. Ну а детальніше про "Люпена" ми розповіли окремо.

Кадр з серіалу "Бріджертон" Фото: themoviedb.org

Дія сюжету гучного і провокаційного серіалу "Бріджертони" розгортається на початку XIX століття. О, ні, це буде не стандартна історична костюмована драма про любов. Хоча любов тут теж буде. І секс. Багато.

У центрі уваги – шанована в суспільстві сім'я Бріджертонів, яка вирішує видати старшу дочку, Дафну, заміж. Дівчина починає пошуки нареченого, але всі її потенційні закохані не вражають. Після чергової невдачі, Дафна думає, що вона так і залишиться старою дівою. Але тут в її житті з'являється герцог Гастінгс. Спочатку стосунки Дафни і герцога більше нагадують неприязнь, ніж симпатію, але дуже скоро ці двоє розуміють, що можуть бути корисними один одному.

Серіал "Ванда/Віжен" Фото: Disney

Дії шоу розгортаються після подій, показаних в "Месники: Фінал", коли Танос був переможений, Тоні Старк загинув, а Капітан Америка віддав щит Соколу (цю історію нам покажуть в серіалі "Сокіл і Зимовий солдат", який також зовсім скоро вийде на Disney+). Ванда, вона ж Ала Відьма, вперше з'явилася в сцені після титрів "Перший Месник: Інша війна". Вона уродженка вигаданої країни соків, звідки разом з братом-близнюком П'єтро Максімофф потрапила в руки терористичної організації Гідра. Після цього Ванда долучилася до команди Месників, і між нею і Выженом зав'язалися романтичні стосунки.

Чому "Ванда / Вижн" отримав такі високі оцінки від глядачів – дізнайтеся тут.

Кадр з серіалу "Крутий Уокер" Фото: themoviedb.org

Корделл Вокер, якого грає зірка серіалу "Надприродне" Джаред Падалекі, повертається додому після дворічної роботи під прикриттям. Корделл прагне налагодити життя і возз'єднатися з дітьми, але незабаром розуміє, що життя в рідному місті контролює злочинний світ.

Тоді герой починає серйозну боротьбу з беззаконням разом з першою жінкою-рейнджером Мікі Рамірез. До того ж рейнджер небезпідставно підозрює, що загибель дружини Вокера була невипадковою.

"Історія лайливих слів"

Вже один Ніколас Кейдж, кричущий Fuck, має переконати вас подивитися цю документалку. А насправді цей дуже непристойний серіал представляє цікавий погляд на походження англійських лайок – від Fuck до Shit і Bitch, тим самим стаючи ненудною альтернативою історичної лекції. У шести епізодах Ніколас Кейдж в ролі ведучого буде разом з іншими експертами й істориками дізнаватися і ділитися з вами етимологією популярних лайок. Своєрідний культурний вихід з локдауну.

Раніше ми робили огляд найочікуваніших фільмів 2021 року.

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