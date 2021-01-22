Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

ТОП-5 серіалів для перегляду в останні вихідні локдауна

Сьогодні, 17:15

Найкращий спосіб провести локдаун – за традиційним переглядом серіалів

Кінець локдауну підкрався непомітно, хоча багато хто з нас так і не відчув великої різниці після його початку. Але ви її помітите вже через тиждень, коли на вихідних знову зможете піти в кафе, кіно та розважатися в ТРЦ.

Тому майбутні субота та неділя – унікальна можливість закінчити почате – перегляд нових січневих серіалів, які всі обговорюють.

Кадр з серіалу "Історія лайливих слів"
Кадр з серіалу "Історія лайливих слів"
Фото: Netflix

У січні вийшло дійсно багато нових серіалів, повний огляд яких ми робили раніше. А зараз розповідаємо про п'ятірку тих, які просто "підірвали" перегляди.

"Люпен"

Кадр з серіалу "Люпен"
Кадр з серіалу "Люпен"
Фото: Netflix

Натхненний пригодами шляхетного літературного героя-розбійника Арсена Люпена, сучасний французький злодій Ассан Діоп планує пограбування року. Але зважився на це Ассан не просто так – в дитинстві він осиротів через багатія Пеллегріні, який підставив його батька.

Через два десятиліття Ассан вирішує помститися Пеллегріні та заради цього готовий викрасти саму "Мону Лізу". Якщо вам подобаються якісні сюжети про пограбування і ви любите благородних героїв – варто провести кілька годин за переглядом. Ну а детальніше про "Люпена" ми розповіли окремо.

"Бріджертони"

Кадр з серіалу "Бріджертон"
Кадр з серіалу "Бріджертон"
Фото: themoviedb.org

Дія сюжету гучного і провокаційного серіалу "Бріджертони" розгортається на початку XIX століття. О, ні, це буде не стандартна історична костюмована драма про любов. Хоча любов тут теж буде. І секс. Багато.

У центрі уваги – шанована в суспільстві сім'я Бріджертонів, яка вирішує видати старшу дочку, Дафну, заміж. Дівчина починає пошуки нареченого, але всі її потенційні закохані не вражають. Після чергової невдачі, Дафна думає, що вона так і залишиться старою дівою. Але тут в її житті з'являється герцог Гастінгс. Спочатку стосунки Дафни і герцога більше нагадують неприязнь, ніж симпатію, але дуже скоро ці двоє розуміють, що можуть бути корисними один одному.

"Ванда / Віжн"

Серіал "Ванда/Віжен"
Серіал "Ванда/Віжен"
Фото: Disney

Дії шоу розгортаються після подій, показаних в "Месники: Фінал", коли Танос був переможений, Тоні Старк загинув, а Капітан Америка віддав щит Соколу (цю історію нам покажуть в серіалі "Сокіл і Зимовий солдат", який також зовсім скоро вийде на Disney+). Ванда, вона ж Ала Відьма, вперше з'явилася в сцені після титрів "Перший Месник: Інша війна". Вона уродженка вигаданої країни соків, звідки разом з братом-близнюком П'єтро Максімофф потрапила в руки терористичної організації Гідра. Після цього Ванда долучилася до команди Месників, і між нею і Выженом зав'язалися романтичні стосунки.

Чому "Ванда / Вижн" отримав такі високі оцінки від глядачів – дізнайтеся тут.

"Вокер"

Кадр з серіалу "Крутий Уокер"
Кадр з серіалу "Крутий Уокер"
Фото: themoviedb.org

Корделл Вокер, якого грає зірка серіалу "Надприродне" Джаред Падалекі, повертається додому після дворічної роботи під прикриттям. Корделл прагне налагодити життя і возз'єднатися з дітьми, але незабаром розуміє, що життя в рідному місті контролює злочинний світ.

Тоді герой починає серйозну боротьбу з беззаконням разом з першою жінкою-рейнджером Мікі Рамірез. До того ж рейнджер небезпідставно підозрює, що загибель дружини Вокера була невипадковою.

"Історія лайливих слів"

Вже один Ніколас Кейдж, кричущий Fuck, має переконати вас подивитися цю документалку. А насправді цей дуже непристойний серіал представляє цікавий погляд на походження англійських лайок – від Fuck до Shit і Bitch, тим самим стаючи ненудною альтернативою історичної лекції. У шести епізодах Ніколас Кейдж в ролі ведучого буде разом з іншими експертами й істориками дізнаватися і ділитися з вами етимологією популярних лайок. Своєрідний культурний вихід з локдауну.

Раніше ми робили огляд найочікуваніших фільмів 2021 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Заплуталися в локдаунах і карантинах? Ми пояснюємо Локдаун допоміг: Степанов заявив про зниження захворюваності на COVID-19 Як живуть багаті азіати в США? Розповідаємо про нове скандальне шоу від Netflix
серіали що подивитися локдаун
Реклама

Новини партнерів

Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов

Популярні статті

Сьогодні, 17:32Психо

Як відсвяткувати день народження вдома: три головні складові свята

Сьогодні, 11:53Смачно

Сир тофу: користь, шкода і правила вибору

Сьогодні, 11:04Зірково

Ані Лорак в Україні зустрілася з найкращою подругою: фото, відео

Сьогодні, 06:00Фаново

День Соборності України-2021: історія і значення свята

Сьогодні, 05:58Психо

Гороскоп на сьогодні 22 січня: у Овнів думки будуть тільки про гроші, а Тельцям не можна метушитися

Вчора, 13:27Смачно

Улюблені десерти дитинства: 5 рецептів радянських солодощів

Вчора, 12:20Зірково

Десь це ми вже бачили: Леді Гага повторила вбрання Алли Пугачової

Вчора, 09:23Фаново

День обіймів-2021: найприкольніші привітання, картинки, листівки та вірші

Вчора, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 21 січня: Козероги зможуть гори перевернути, а Водоліям потрібно уникати нових знайомств

20 січняЗірково

"Від Альцгеймера до деменції": подруга Алібасова розповіла про його стан

20 січняEvents

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

20 січняСмачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

20 січняЗірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

19 січняЗірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

19 січняСмачно

Як приготувати жульєн: 5 простих рецептів

19 січняЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

Новини партнерів

Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
На Росії у співачки, яка трагічно померла, народився син
На Росії у співачки, яка трагічно померла, народився син
Алферова рассказала о семейной драме
Алферова рассказала о семейной драме

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти