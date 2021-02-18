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5 найефектніших сцен з головним "гангстером-танцівником" Голлівуду Джоном Траволтою

Сьогодні, 15:40

Зірці фільмів Тарантіно вже 67!

Сьогодні голлівудський актор і зірка фільмів Квентіна Тарантіно Джон Траволта святкує 67-річчя. Майже за чотири десятиліття Джон знявся в сотнях фільмів і телешоу, в яких показав свій величезний акторський діапазон. Від хуліганів і гангстерів до співаків і танцюристів – актор не боявся братися за незвичайні ролі. Власне, це його і зробило одним з найбільш пам'ятних і неординарних акторів Голлівуду.

Подивимося уривки з найефектнішими сценами в кіно з його участю.

Танець Джона Траволти та Уми Турман у "Кримінальному чтиві"

Один з найзнаменитіших епізодів фільму – танець Мії та Вінсента під пісню You Never Can Tell. У створенні танцю брав участь сам Тарантіно разом з Джоном Траволтою, який танцює з дитинства. Вони об'єднали твіст, свім і кілька інших танців в один номер, який знімали аж 13 годин!

До речі, саме цей фільм відродив кар'єру актора, яка на той час почала згасати.

Розгублений Джон Траволта в "Кримінальному чтиві"

Культова сцена з фільму Тарантіно перетворила Джона Траволту в героя найпопулярніших мемів. Багато глядачів навіть не дивилися "Кримінальне чтиво", але знають розгубленого чоловіка, який стоїть в чорному костюмі та ніяково розводить руками. Так от, у самій сцені персонаж Траволти, гангстер Вінсент Вега, приїздить за дорученням додому до свого боса, щоб відвести його дружину Мію (Ума Турман) на вечерю. Але дівчина ховається і говорить з Вінсентом через мікрофон, тож він спантеличений і не знає, звідки йде голос.

Легендарне диско з фільму "Бріолін"

"Бріолін", який вийшов понад 40 років тому, один з перших відомих фільмів, які прославили актора. На той час Джон Траволта вже встиг знятися в "Лихоманці суботнього вечора", де показав себе як блискучий танцюрист. Але танці в "Бріолін" були ще більш дивовижними – фільм став одним з найкращих мюзиклів 80-х.

Знамениту сцену фінального карнавалу знімали аж сім годин у спекотний літній день.

Танець Джона Траволти та Келлі Престон

Ще одна знаменита танцювальна сцена з актором – його запальний танець з акторкою Келлі Престон у фільмі "Експерти". Сцена особливо зворушлива тим, що через три роки після виходу фільму Келлі стала дружиною Джона Траволти, та, на жаль, влітку минулого року померла від раку грудей. І для фанатів, і для самого актора це один з найбільш пам'ятних фільмів у його кар'єрі.

"Лихоманка суботнього вечора"

Саме після цієї ролі до Джона Траволти прийшла популярність, а сам він вперше був номінований на "Золотий глобус". Джон зіграв 19-річного італоамериканця, який вдень працює в непримітному магазинчику, а вночі перетворюється на зірку танцмайданчика.

Бонус:

"Без обличчя"

Бойовик з Джоном Траволтою і Ніколасом Кейджем посів 12-те місце серед 100 найкращих екшн-фільмів в історії кіно за версією Time Out. За сюжетом, агент ФБР і терорист світового рівня роблять пластику, помінявшись обличчями: агент хоче врятувати світ, ну а лиходій – щоб помститися йому. У фінальній сцені персонаж Траволти епічно вирізає собі обличчя.

Нагадаємо, що влітку минулого року померла дружина Джона Траволти – Келлі Престон.

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