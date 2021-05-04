5 душевних фільмів із чарівною Одрі Гепберн

4 травня 1929 року народилася видатна британська акторка, яка стала справжньою іконою стилю

Сьогодні Одрі Гепберн відсвяткувала б свій 92-й день народження. Знаменита оскароносна акторка народилася в Брюсселі і провела своє дитинство в окупованому Арнемі в Нідерландах. Дебютувавши в кіно з епізодичною роллю стюардеси у фільмі "Голландський за сім уроків", уже через п'ять років Одрі Гепберн отримала премію "Оскар" за роль у культовому фільмі "Римські канікули".

На честь дня народження Одрі Гепберн ми загадали найкращі фільми з її участю, які можна подивитися вдома.

Забавне личко

Гепберн грає роль співробітниці книгарні, яка несподівано стає музою для ексцентричної редакторки жіночого журналу Меггі Прескотт і фотографа Діка Ейвері. Меггі та Дік запрошують Джо на зйомку в Париж, оскільки вона, красива й інтелектуальна жінка, – втілення ідеальної моделі для нової обкладинки журналу. Джо погоджується на поїздку в місто закоханих, адже саме там викладає її кумир – професор Флостер.

Моя чарівна леді

Дія мюзиклу відбувається в Лондоні початку ХХ століття, за часів правління короля Едуарда VII. Видатний, але зарозумілий лінгвіст і професор Генрі Гіггінс вирішує довести свою теорію про те, що вимова та акцент людини можуть визначити її соціальний стан. У свій експеримент лінгвіст залучає квіткарку Елізу з нетрів, щоб навчити її манер та стилю мовлення, як у вищому суспільстві. Складність полягає в тому, що вже через пів року Генрі пообіцяв представити Елізу на прийомі в палаці, а сама дівчина розмовляє з акцентом кокні, що характерний для нижчих верств населення.

Сабріна

Чорно-біла комедія про любов оскароносного режисера Біллі Вайлдера – одна з варіацій сюжету про Попелюшку. У фільмі Одрі Гепберн грає чарівну Сабріну, дочку шофера, який працює на багату сім'ю Леррабі. Вирішуючи врятувати Сабріну від запаморочливого ​​кохання до Девіда – молодшого сина сімейства багатіїв, шофер Томас відправляє дівчину в Париж. Через кілька років додому повертається зовсім інша, витончена Сабріна, але її почуття ті самі. На першій зустрічі Девід не впізнає дівчину...

Фільм отримав шість номінацій на "Оскар", серед яких "Найкраща акторка", "Найкращий режисер" і "Найкращий сценарій", і отримав почесну статуетку за дивовижні костюми.

Сніданок у Тіффані

Навіть якщо ви ніколи не дивилися цю картину, швидше за все, ви зустрічали відомий кадр з Одрі Гепберн у чорній сукні, яка стоїть навпроти ювелірного магазину Tiffany & Co.

Світська жителька Нью-Йорка Голлі Голайтлі обожнює вечірки, моду і мріє про багатого чоловіка. Її життя змінюється, коли в сусідню квартиру в'їжджає новий сусід – письменник Пол Варжак, якого Голлі відразу ж називає своїм другом. І в Голлі, і в Пола є свої секрети та мрії, але зовсім скоро вони стають дуже близькими.

Римські канікули

Цей список був би не повним, якби не було в ньому культової кінострічки, яка принесла Одрі Гепберн "Оскар". За сюжетом юна принцеса Анна приїжджає в межах свого дипломатичного туру в Рим і в один момент тікає від свого розпланованого по хвилинах графіка та офіційних візитів у центр бурхливого життя столиці назустріч пригодам і свободі.

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