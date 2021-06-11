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5 цитат Михайла Залівако і Анни Богдан з їхнього спільного інтерв'ю: про секс, весілля тощо

Сьогодні, 13:35

Закохані розповіли, чи потрібно влаштовувати шикарне весілля, згадувати колишніх, і хто головний у стосунках

Михайло Залівако/Анна Богдан
Михайло Залівако/Анна Богдан
Фото: YouTube

Михайло Залівако та Анна Богдан разом вже близько трьох місяців. Вони живуть в орендованій квартирі, за яку платить Михайло, замислюються про весілля і обговорюють колишні стосунки одне одного.

Ми зібрали п'ять найцікавіших цитат Михайла і Анни з нового інтерв'ю для шоу "Слава +", опублікованого в YouTube.

Чи повинен чоловік бути головним у стосунках?

"Потрібно робити так, щоб жінка дозволяла це робити. Щоб це було не просто тому, що ти чоловік, а тому, що їй так хочеться", – вважає Михайло Залівако.

Про Андрія Богдана

"Мені набридли розмови про це. Тому що я вже зовсім в інших стосунках. І я давно вже розлучилася, я дівчина Михайла", – сказала Анна Богдан.

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При цьому Залівако каже, що не звертає уваги на "ярлики" – його не зачіпає, що в ЗМІ Анну постійно називають колишньою дружиною екс-глави Офісу президента Андрія Богдана.

Про заміжжя

"У мене ніколи такого не було, що ось, я хочу заміж. Я в стосунках, я щаслива, а там, час покаже", – зізналася Богдан і додала, що якщо вийде заміж – змінить прізвище.

Анна Богдан
Анна Богдан
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Про секс

"Найдивніше, коли у стосунках сексу немає, коли він простий і звичайний, – каже Михайло. – Я не знаю, кому цікаво все життя тр*хатися в місіонерській позі".

Про весілля

"Мені взагалі все одно. Але якщо хочеться (партнеру – прим. ред), давай, яка різниця".

Дивіться в сюжеті, як зірки пережили розрив стосунків:

Раніше Михайло Залівако змусив Анну Богдан зізнатися, чи є у неї почуття до колишнього чоловіка.

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