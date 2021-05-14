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5 цитат з нового інтерв'ю Олени Зеленської: про золоті люстри, хейтерів, чоловіка та інше

Сьогодні, 12:10

Перша леді України дала велике телевізійне інтерв'ю, в якому розповіла, як їй живеться на президентській дачі і що її сім'я їсть на сніданок

Олена Зеленська
Олена Зеленська
Фото: Скриншот из видео

Олена Зеленська напередодні дала своє перше велике інтерв'ю, приурочене до другої річниці інавгурації президента Володимира Зеленського. У ньому перша леді розповіла про те, як справляється з хейтом у соцмережах і де живе сім'я глави держави.

Все найцікавіше з інтерв'ю Олени Зеленської ми зібрали в одному матеріалі.

Про коментарі в соцмережах

"Усі читають. Тому що треба бути в курсі, мабуть. Іноді емоційно розхитує, так. Потім я заспокоююсь. Я минулого року в січні взагалі видалила в себе всі соцмережі з усіх гаджетів. Потім через пів року все ж таки зайшла — щось мені потрібно було почитати. І зрозуміла, що до цього просто по-іншому треба ставитися, спокійніше".

Про хейт і сльози

"Розхитати мою нервову систему означає нервову систему президента. Мабуть, хтось вважає, що я буду вдома ридати — і від цього щось змінюється. Не буду нікого розчаровувати. Я можу поридати, але це ніяк не вплине на поведінку мого чоловіка".

Олена Зеленська і Володимир Зеленський
Олена Зеленська і Володимир Зеленський
Фото: instagram.com/uafirstlady

Про державну дачу

"Тимчасово мешкаємо на державній дачі. Я не можу сказати, що я в захваті від цієї ідеї була від самого початку і зараз не в захваті. Коли ми все ж вирішили, що треба так зробити, я розуміла реакцію негативну. Я сама так реагувала. Але це вимоги державної охорони — ми нічого не можемо зробити... Ми зробили мінімальний ремонт, тому що вперше, коли я туди зайшла – золоті люстри, мармурові ванни..."

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Про те, чим снідає президентська сім'я

"Зараз є люди, які готують. Ми не питаємо, що в нас там є. Ми не робимо замовлень. Що дали – те і з'їли. Але там не лобстери. Можна не переживати. Сьогодні була яєшня і салат. І в такому руслі ми і живемо. Якщо дітям чогось хочеться, я їду в магазин і купую окремо".

Про свій вплив на Зеленського

"Я розумію, звідки тут ноги ростуть. Володимир в багатьох інтерв'ю каже: моя дружина на мене сильно впливає. І я щоразу в нього питаю: "Навіщо ти це кажеш?". Можливо впливаю емоційно. Але я впливаю на свого чоловіка, а не президента. Я йому нічого не раджу щодо його роботи".

Раніше Олена Зеленська висловилася про свій "модний скандал" через жовту сукню в Японії.

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