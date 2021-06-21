48-річна Руслана в мінішортах і топі спокусливо взялася за штурвал катера (фото)

Переможниця конкурсу "Євробачення-2004" вирушила в круїз по Дунаю і поділилася соковитими фото з подорожі

Руслана показала струнку фігуру в шортах Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Співачка Руслана, яка нещодавно зізналася, чому у них з чоловіком немає дітей, відпочиває в Одеській області та активно ділиться з шанувальниками фотографіями. Артистка вже встигла проїхатися на катері та побувати на "нульовому кілометрі" – знаменитому острові Анкудінов, де річка Дунай впадає в Чорне море. Погодьтеся, літо – ідеальний час для подорожей. Але для крутих фото і яскравих емоцій необов'язково їхати до Греції або Ісландії, адже схожі місця є і в Україні – дізнатися про них можна в нашому туристичному автогайді.

На фото, які Руслана опублікувала у своєму Instagram-акаунті, вона позувала в мінішортах, чорному топі з вирізами та масивних білих кросівках. Також артистка тримала в руках парео, яке розвивалося на вітрі. Прес та підкачані руки співачки ідеально виглядали на її смаглявій шкірі.

Руслана залізла прямо на пам'ятник "нульового кілометра" і стала в ефектну позу.

Співачка Руслана Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

"Місце, де зустрічаються Дунай і Чорне Море. Місце, де відчуваєш єдиний біт з природою. Сьогодні день Сонцестояння – день, коли у нашій півкулі найбільше сонця. І я сьогодні у місці, де найбільше сонця в Україні – сонячній Бессарабії, яку ще називають "українська Каліфорнія", – написала Руслана.

Руслана показала шикарну фігуру Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Шанувальники зірки в черговий раз були захоплені тим, як шикарно вона виглядає. Артистку навіть назвали "Термінатором" в жіночому обличчі.

"Красуня"

"Термінатор Руслана"

"Просто вогонь"

"Суперська фізична форма"

Скріншот Instagram

Хоча співачка не публікує фотографії зі спортивного залу, спорт вже давно став невіддільною частиною її життя. З року в рік фігура співачки майже не змінюється, хіба що в кращий бік. Крім цього артистка тримає своє тіло в тонусі за допомогою загартовування.

Як Руслана проводила карантин і як загартовувалася прямо у себе вдома – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповіли, як зірки готували свої фігури до літа.

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