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46-річна Пенелопа Крус в сукні з глибоким декольте виглядає значно молодшою на фото для глянцю

Сьогодні, 15:07

Пенелопа привернула увагу шанувальників не тільки спокусливим вбранням, а й новою зачіскою. При цьому зірка виглядає молодше за свої роки в новій фотосесії

Іспанська кінозірка Пенелопа Крус, яка раніше приголомшила фігурою в чорному бікіні Chanel, позувала в чорній сукні з глибоким вирізом на декольте. Фото були зроблені для нового випуску журналу In Style, обкладинку якого акторка запостила усвоєму Instagram.

На зйомку 200-го номера In Style зірка "Ескобара" одягнула прикраси від Cartier і коротку сукню з пікантним акцентом на декольте. Пенелопа, якій 28 квітня виповниться 47 років, в такому образі та з новою зачіскою виглядає як мінімум на десять років молодше

Пенелопа Круз
Пенелопа Круз
Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

На іншій фотографії Пенелопа позувала в жакеті з масивними плечима.

Пенелопа Круз для журналу In Style
Пенелопа Круз для журналу In Style
Фото: instagram.com/instylespain

Фотографії зробив Ерік Гордон, в об'єктиві якого Пенелопа Крус дійсно помолодшала.

Раніше повідомлялося, що 63-річна Шерон Стоун оголила нескінченні ноги на обкладинці глянцю.

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