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42-річна Летиція Каста вчетверте стане мамою: фото

Сьогодні, 14:52

У моделі і актриси вже є троє дітей: дві дочки і син

42-річна французька супермодель і актриса Летиція Каста вчтверте раз стане мамою. Про це свідчить фото, яке французький таблоїд Voici розмістив на обкладинці.

І хоч сама Летиція поки не підтверджує інформацію про вагітність, кругленький живіт зірки вже не приховаєш.

Летиция Каста
Летиция Каста
Фото: instagram.com/laetitiacasta, voici.fr

Для Летиції це буде четверта дитина. У знаменитості вже є троє дітей від попередніх стосунків: 19-річна дочка Сатин, 14-річний син Орландо і 11-річна дочка Афіна.

Фото: voici.fr

Батьком четвертої дитини стане чоловік Летиції, 37-річний актор Луї Гаррель. Пара одружилася в 2017 році, до цього вони зустрічалися два роки. Для Луї це буде перша біологічна дитина, від минулого шлюбу у Гарреля є дві прийомні доньки.

Летиція Каста та Луї Гаррель
Летиція Каста та Луї Гаррель
Фото: Getty Images

Нагадаємо, співачка Halsey оголосила про свою вагітність у відвертій фотосесії. Раніше ми повідомляли, що Кеті Топурія народила другу дитину.

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