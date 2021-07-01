4 по-справжньому коханих чоловіків принцеси Діани

Навіть через багато років після смерті принцеси Діани світ продовжує цікавитися подробицями її особистого життя

Сьогодні принцесі Діані виповнилося б 60 років. З цієї нагоди в саду Кенсингтонського палацу заплановано відкриття пам'ятника принцесі, на яке запрошені сини леді Ді: Вільям і Гаррі. Принцеса Діана досі залишається однією з найбільш обговорюваних королівських осіб. У ЗМІ продовжують з'являтися раніше невідомі факти про маму принців Гаррі та Вільяма. А тема її особистому житті все також цікава мільйонам.

Особливо після виходу четвертого сезону серіалу "Корона" інтерес глядачів до секретів стосунків принца Чарльза і принцеси Діани лише збільшився. Коли подружжя офіційно розірвали шлюб в 1996 році, в інтерв'ю пізніше зізналися, що мали позашлюбні стосунки.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Якщо головною жінкою, з якою пов'язували зради принца Чарльза була Камілла Паркер-Боулз, то про романи принцеси Діани складали легенди. Щонайменше, у популярної представниці королівської сім'ї було сім коханців. Але лише про чотирьох з них можна сказати, що це було справжнє кохання.

Королівський біограф і знайомий самого принца Чарльза Ховард Ходжсон повідомив Express.co.uk, що по-справжньому принцеса Діана кохала лише трьох чоловіків, поки була публічною персоною. Але також в її житті був ще один, особливий коханий. Розповідаємо, що відомо про чотирьох головних коханих принцеси Ді.

Принц Чарльз

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

У 1977 році леді Діані було всього 16 років, коли вона познайомилася з 29-річним принцом Чарльзом. На той момент він зустрічався зі старшою сестрою Діани, але незабаром вони розлучилися. Через три роки, принц Чарльз і леді Діана почали зустрічатися, а 29 липня 1981 року в Лондоні відбулося їхнє урочисте весілля. Так, ледве встигнувши подорослішати, у віці 19 років Діана стала дружиною спадкоємця на британський престол.

Але в середині 80-х років принц Чарльз відновив стосунки зі своєю давньою знайомою – Каміллою Паркер-Боулз. Бажаючи бути коханою, принцеса Діана теж почала шукати того, хто піклуватиметься про неї. Тоді ж принцеса зблизилася з тренером з верхової їзди Джеймсом Х'юіттом, роман з яким і був висвітлений в четвертому сезоні серіалу "Корона".

Баррі Маннакі

Баррі Маннакі і принцеса Діана / Фото: Getty Images

Якщо принц Чарльз був першим чоловіком, якого любила принцеса Ді, то її охоронець Баррі Маннакі став першим, на кого вона звернула увагу після чоловіка. Згідно з біографією принцеси, вона закохалася в Баррі Маннакі в 1985 році. Фактичного підтвердження їхнім стосункам немає – лише одного разу їх застали в "компрометувальній" позі. Після цього інциденту Баррі Маннакі перевели в охорону дипломатичного корпусу. Незабаром Баррі загинув в автокатастрофі, але принцеса Ді не повірила в трагічну випадковість. "Він жертвою змови", – казала вона в інтерв'ю.

З Баррі Маннакі леді Ді відчувала себе захищеною маленькою дівчинкою, а турбота охоронця пробудила теплі почуття між ними. Не можна сказати, чи був Баррі Маннакі справжнім коханням принцеси Діани, але справу про автокатастрофу, в яку він потрапив, Діана продовжувала вивчати ще довгий час.

Олівер Хоар

Принц Чарльз і принцеса Діана, Олівер Хоар і його дружина Діана / Фото: Getty Images

У житті чарівного й багатого артдилера Олівера Хоара були одразу дві Діани – його дружина французька аристократка Діана і леді Ді, з якою він закрутив роман на початку 90-х.

Дивно, що з Олівером принцесу Діану познайомив сам принц Чарльз. Коли він дізнався, що вони зустрічаються, то був вражений: "Заради бога, про що вони можуть спілкуватися?". Виявилося, що принцеса знайшла мільйонера дуже начитаним і цікавим.

Однак їхній роман не спалахнув моментально: довгий час Олівер Хоар не відповідав на почуття леді Ді, а зблизилися вони лише після того, як вона роз'їхалася з принцом Чарльзом. Навіть попри це, Олівер не планував кидати свою дружину. Постійно ревнуючи, принцеса Діана дзвонила коханцеві вдень і вночі, практично розкриваючи його перед дружиною. Тоді Хоар вирішив розірвати стосунки з принцесою. Публічно він так ніколи й не визнав свій зв'язок з принцесою Діаною.

Хаснат Хан

Хаснат Хан / Фото: Getty Images

За рік до того, як шлюб з принцом Чарльзом був розірваний, принцеса Діана зустріла того, кого назвала "головним коханням свого життя". Пакистанський хірург Хаснат Хан познайомився з принцесою Діаною, коли вона приїхала в госпіталь Royal Brompton в рамках своєї благодійної діяльності.

За словами наближених Її Високості, леді Ді поводилася як закоханий підліток – у них з Хаснатом спалахнули почуття з першого погляду. Принцеса почала вивчати Коран, таємно познайомилася з його батьками та була готова прийняти іслам. Але через два роки стосунки припинилися. Крім того, за словами біографа Ховарда Ходжсона, свій останній в житті роман – з Доді Аль-Фаєдом, принцеса Ді закрутила лише для того, щоб викликати ревнощі в Хасната Хана.

Ми всі знаємо, чим закінчилася історія. У доленосному 1997 році принцеса Діана і Доді аль-Фаєд розбилися на смерть в автокатастрофі в Парижі, коли намагалися втекти від папараці.

Раніше принц Чарльз відмовився бути присутнім на відкритті пам'ятника принцесі Діані.