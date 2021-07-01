4 по-справжньому коханих чоловіків принцеси Діани

Сьогодні принцесі Діані виповнилося б 60 років. З цієї нагоди в саду Кенсингтонського палацу заплановано відкриття пам'ятника принцесі, на яке запрошені сини леді Ді: Вільям і Гаррі. Принцеса Діана досі залишається однією з найбільш обговорюваних королівських осіб. У ЗМІ продовжують з'являтися раніше невідомі факти про маму принців Гаррі та Вільяма. А тема її особистому житті все також цікава мільйонам.
Особливо після виходу четвертого сезону серіалу "Корона" інтерес глядачів до секретів стосунків принца Чарльза і принцеси Діани лише збільшився. Коли подружжя офіційно розірвали шлюб в 1996 році, в інтерв'ю пізніше зізналися, що мали позашлюбні стосунки.
Якщо головною жінкою, з якою пов'язували зради принца Чарльза була Камілла Паркер-Боулз, то про романи принцеси Діани складали легенди. Щонайменше, у популярної представниці королівської сім'ї було сім коханців. Але лише про чотирьох з них можна сказати, що це було справжнє кохання.
Королівський біограф і знайомий самого принца Чарльза Ховард Ходжсон повідомив Express.co.uk, що по-справжньому принцеса Діана кохала лише трьох чоловіків, поки була публічною персоною. Але також в її житті був ще один, особливий коханий. Розповідаємо, що відомо про чотирьох головних коханих принцеси Ді.
Принц Чарльз
У 1977 році леді Діані було всього 16 років, коли вона познайомилася з 29-річним принцом Чарльзом. На той момент він зустрічався зі старшою сестрою Діани, але незабаром вони розлучилися. Через три роки, принц Чарльз і леді Діана почали зустрічатися, а 29 липня 1981 року в Лондоні відбулося їхнє урочисте весілля. Так, ледве встигнувши подорослішати, у віці 19 років Діана стала дружиною спадкоємця на британський престол.
Але в середині 80-х років принц Чарльз відновив стосунки зі своєю давньою знайомою – Каміллою Паркер-Боулз. Бажаючи бути коханою, принцеса Діана теж почала шукати того, хто піклуватиметься про неї. Тоді ж принцеса зблизилася з тренером з верхової їзди Джеймсом Х'юіттом, роман з яким і був висвітлений в четвертому сезоні серіалу "Корона".
Баррі Маннакі
Якщо принц Чарльз був першим чоловіком, якого любила принцеса Ді, то її охоронець Баррі Маннакі став першим, на кого вона звернула увагу після чоловіка. Згідно з біографією принцеси, вона закохалася в Баррі Маннакі в 1985 році. Фактичного підтвердження їхнім стосункам немає – лише одного разу їх застали в "компрометувальній" позі. Після цього інциденту Баррі Маннакі перевели в охорону дипломатичного корпусу. Незабаром Баррі загинув в автокатастрофі, але принцеса Ді не повірила в трагічну випадковість. "Він жертвою змови", – казала вона в інтерв'ю.
З Баррі Маннакі леді Ді відчувала себе захищеною маленькою дівчинкою, а турбота охоронця пробудила теплі почуття між ними. Не можна сказати, чи був Баррі Маннакі справжнім коханням принцеси Діани, але справу про автокатастрофу, в яку він потрапив, Діана продовжувала вивчати ще довгий час.
Олівер Хоар
У житті чарівного й багатого артдилера Олівера Хоара були одразу дві Діани – його дружина французька аристократка Діана і леді Ді, з якою він закрутив роман на початку 90-х.
Дивно, що з Олівером принцесу Діану познайомив сам принц Чарльз. Коли він дізнався, що вони зустрічаються, то був вражений: "Заради бога, про що вони можуть спілкуватися?". Виявилося, що принцеса знайшла мільйонера дуже начитаним і цікавим.
Однак їхній роман не спалахнув моментально: довгий час Олівер Хоар не відповідав на почуття леді Ді, а зблизилися вони лише після того, як вона роз'їхалася з принцом Чарльзом. Навіть попри це, Олівер не планував кидати свою дружину. Постійно ревнуючи, принцеса Діана дзвонила коханцеві вдень і вночі, практично розкриваючи його перед дружиною. Тоді Хоар вирішив розірвати стосунки з принцесою. Публічно він так ніколи й не визнав свій зв'язок з принцесою Діаною.
Хаснат Хан
За рік до того, як шлюб з принцом Чарльзом був розірваний, принцеса Діана зустріла того, кого назвала "головним коханням свого життя". Пакистанський хірург Хаснат Хан познайомився з принцесою Діаною, коли вона приїхала в госпіталь Royal Brompton в рамках своєї благодійної діяльності.
За словами наближених Її Високості, леді Ді поводилася як закоханий підліток – у них з Хаснатом спалахнули почуття з першого погляду. Принцеса почала вивчати Коран, таємно познайомилася з його батьками та була готова прийняти іслам. Але через два роки стосунки припинилися. Крім того, за словами біографа Ховарда Ходжсона, свій останній в житті роман – з Доді Аль-Фаєдом, принцеса Ді закрутила лише для того, щоб викликати ревнощі в Хасната Хана.
Ми всі знаємо, чим закінчилася історія. У доленосному 1997 році принцеса Діана і Доді аль-Фаєд розбилися на смерть в автокатастрофі в Парижі, коли намагалися втекти від папараці.
Раніше принц Чарльз відмовився бути присутнім на відкритті пам'ятника принцесі Діані.