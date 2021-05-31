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30 гостей і скромний намет: як пройшло таємне весілля прем'єра Британії Бориса Джонсона

Сьогодні, 12:18

Побралися молодята в Вестмінстерському абатстві в центрі британської столиці

Борис Джонсон і Кері Симондс
Борис Джонсон і Кері Симондс
Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Таємне одруження. Британський прем'єр Борис Джонсон одружився на своїй партнерці і колишній піарниці Керрі Саймондс. Про їхній роман стало відомо в 2019 році. А в минулому році у пари народився син. Де ж відбувалося весілля і скільки гостей зібралося – далі в матеріалі.

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Наречена сяє посмішкою, а молодий зачаровано дивиться на неї. Йому 56 років, а їй – 33. Для британського прем'єра Бориса Джонсона це весілля вже третє. А от його партнерка Керрі Саймондс пішла під вінець вперше.

Шлюб пара уклала в ці вихідні. Церемонія була таємна – про неї не знало навіть найближче оточення прем'єра. Ще минулого тижня британські таблоїди були впевнені, що весілля заплановане на липень наступного року.

Побралися молодята в Вестмінстерському абатстві в центрі британської столиці. Через пандемію на весіллі було до 30 гостей – тільки найближчі друзі та родичі, запрошення вони отримали в останній момент.

Борис Джонсон і Кері Симондс
Борис Джонсон і Кері Симондс
Фото: скриншот, REUTERS/Henry Nicholls

Британцям з усієї церемонії показали лише кілька фото і білий весільний намет у дворі резиденції на Даунінг стріт, 10.

Про заручини пара оголосила ще в лютому минулого року. А вже через місяць у них народився син Вілфред. Для Джонсона ця дитина стала шостою. У нього є ще чотири дитини від попередньої дружини, адвоката Марини Вілер. А також, як запевняють ЗМІ, одна позашлюбна дочка.

Політик із вічно скуйовдженим волоссям запам'ятається британцям не тільки екстравагантними зовнішністю і темпераментом. Джонсон став другим в британській історії прем'єром, який одружився на посаді. До нього шлюб, будучи керівником уряду, брав Лорд Ліверпуль тільки в 1822 році.

Цікаво, що після появи малюка на світ минулого року Борис Джонсон збирався взяти декретну відпустку, тимчасово передавши управління урядом міністру закордонних справ Домініку Раабе, який заміняв його, коли прем'єр боровся з COVID-19.

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Джерело: Сьогодні
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