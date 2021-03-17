Порнозірка з "Холостяка", яка видалила гланди, зробила відверте зізнання

Дівчина хоче побудувати стосунки, завести сім'ю та дітей

24-річна Анастасія з шоу "Холостяк-11", яка раніше працювала у порноіндустрії під колоритним псевдонімом Адель Асанті, зробила відверте зізнання. Дівчина опублікувала свіжий допис на своїй сторінці в Instagram, у якому розповіла про те, що саме вважає запорукою міцних стосунків.

"Я завжди вибираю відкритість і чесність, оскільки вважаю, що це запорука міцних та щасливих стосунків", – написала Анастасія під відео, на якому розмовляє з Холостяком – Михайлом Заливако.

Фото: instagram.com/adelasantyxx

За словами учасниці, гроші у неї є, а піар – не потрібен, адже її "всі знають".

"Хочу побудувати стосунки. Що ще? Боюся залишитися сама. Хочу сім'ю, дітей. Мені вже час будувати стосунки", – відверто зізналася дівчина.

Фото: instagram.com/adelasantyxx

До речі, у другому випуску шоу Анастасія розкрила своє минуле. У неї було важке дитинство: батько пішов з сім'ї тоді, коли її мати була вагітна другою дитиною. Дівчина почала працювати з 13 років. У 18 років потрапила до порноіндустрії: заради орального сексу вона навіть мусила видалити гланди.

Зараз вона не знімається у фільмах для дорослих. Навчається на сексолога.

"Не п'ю, не курю, не гуляю, сиджу вдома і ходжу до спортивного залу", – стверджує дівчина.

Нагадаємо, раніше ексдружину Андрія Богдана спіймали з іншим чоловіком, але це не Холостяк.

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