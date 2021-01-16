2137 епізодів і три "Еммі": що сталося з акторами серіалу, який транслювали 10 років

У 90-ті "Санта-Барбара" збирала перед телевізорами мільйони глядачів

Серіал "Санта-Барбара", де засвітився юний Ді Капріо, в 90-ті збирав перед телевізорами мільйони глядачів. В Америці його дивилися 8,5 років, а в Україні останню 2137 серію так і не побачили, тому що у канала, який показував мильну сагу не вистачило грошей на трансляцію.

Сьогодні.Lifestyle розповідає, як за десятиліття змінилися герої серіалу, і як знакові місця, що засвітилися в шоу, досі приваблюють туристів.

Відео: Сьогодні

Джингл "Санта-Барбари" лунав у ефірі 2137 раз. Серіал виграв три нагороди "Еммі" як краще денне шоу, творці заробили на ньому 30 мільйонів доларів, а виконавці головних ролей отримали шалену популярність.

Арки, що стали символом знаменитого серіалу, досі дуже популярні серед туристів. У будівлі, де вони стоять, фотографуються і знімають відео.

Але популярним серіал був в основному у глядачів пострадянських країн, а жителі самої Санта Барбари його дивилися рідко. Кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський каже, що для українських глядачів серіал став феноменом, тому що дуже відрізнявся від радянського кіно.

"Санта-Барбара в цьому унікальна, бо її дивилися сім’ями. Я часом фиркав і тікав від цього серіалу. Але пам’ятаю, що мама завжди ставила в приклад деякі сцени", – згадує він.

Акторам доводилося вчити з півсотні сторінок тексту. Ей Мартінес, який зіграв Круза Кастільо зізнався – навіть закохався в свою партнерку. Але екранні відносини актори не продовжили в реальному житті. І навіть не бачилися більше 10 років після завершення серіалу.

Іден Кепвелл і Круз Кастільо

Кадр з "Санта Барбари"

Після "Санта-Барбари" Ей Мартінес грав у серіалах, але нагороду "Еммі" отримав лише одну – за роль Круза. А ось його улюблена взагалі пішла з кіно... до церкви.

"Я ніколи про це не замислювалася, але той перший урок у недільній школі змінив все. Я зрозуміла, що хочу займатися тільки цим", – говорить акторка Марсі Уокер.

За вісім з половиною років улюблених героїв грали різні актори. Глава сім'ї Кепвелл – СіСі – змінювався чотири рази. Фінальні епізоди зіграв Джед Алан. Який, між іншим, пов'язаний з Україною – його прабабуся і прадідусь були емігрантами.

Актор Джед Аллан

Фото: imdb.com

А ось екранна дочка СіСі – Келлі не любить згадувати "Санта-Барбару". Хоча для Робін Райт це був старт кар'єри.

"Мені було 19 років. Я здивована, що люди досі говорять про це", – зізнається вона.

Завершилася епопея в 1993-му році, коли реанімувати рейтинги продюсерам не вдалося. Незважаючи на те, що серіал йшов довгі роки – в Україні останні серії так і не побачили.

Раніше ми розповідали, що сталося з акторами скандальної мильної опери "Династія".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися