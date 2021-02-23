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18-річний син Девіда і Вікторії Бекхем показав кумедні фото з коханою

Сьогодні, 13:28

Парочка разом вже півтора року

18-річний Ромео Бекхем, син знаменитого футболіста Девіда Бекхема і його дружини Вікторії Бекхем, який недавно привітав свою дівчину Мію з 18-річчям, показав нові кумедні фото з нею.

На своїй сторінці в Instagram Ромео опублікував колаж з декількох знімків, на яких вони з Мією веселяться і роблять кумедні гримаси.

"Наймиліша дівчинка", – зворушливо підписав фото Ромео.

Ромео Бекхем з дівчиною Мією
Ромео Бекхем з дівчиною Мією
Фото: instagram.com/romeobeckham

Ромео – середній син знаменитого футболіста Девіда Бекхема і його дружини, екссолістки гурту Spice Girls і дизайнерки Вікторії Бекхем. Крім Ромео, у пари є ще троє дітей: 21-річний Бруклін, 16-річний Круз і дев'ятирічна Харпер.

Зі своєю дівчиною син Бекхема зустрічається з травня 2019 року. Мія вже встигла кілька разів з'їздити з Ромео і його знаменитої сім'єю на спільний відпочинок у Великобританії. Хлопець любить публікувати спільні фото з коханою в Мережі.

Раніше Ромео Бекхем знявся в своїй першій модній фотосесії. Хлопець прикрасив обкладинку L'Uomo Vogue.

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