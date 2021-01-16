15-річна Маша Полякова похвалилася витонченою фігурою в крихітному бікіні

Дочка відомої співачки проводить час на сонячному курорті

Маша Полякова, яка вирушила з мамою на Мальдіви, поділилася яскравими пляжними фото. Юна модель позувала в червоному купальнику з тілесними вставками на ліфі та запропонувала своїм підписникам в Instagram обрати найкращий знімок.

Разом з тим деяких коментаторів збентежив низ купальника з завищеною талією і публікація таких "відвертих" фото.

Маша Полякова на Мальдівах Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

У коментарях написали:

"Навіщо труси так натягувати".

Скріншот Instagram

"Труси ще вище треба".

Скріншот Instagram

Мама Маші, Оля Полякова теж показала свою фігуру після свят і зізналася, що на відпочинку дуже "ситно".

"Трошки ситненько тут, вже плюс 2 намічається ще 2! Відправляйте мене бігати!", – написала співачка в Instagram.

Оля Полякова на Мальдівах Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на Мальдівах

Раніше ми поділилися, де українські зірки відсвяткували Різдво.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися