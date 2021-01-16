15-річна Маша Полякова похвалилася витонченою фігурою в крихітному бікіні
Дочка відомої співачки проводить час на сонячному курорті
Маша Полякова, яка вирушила з мамою на Мальдіви, поділилася яскравими пляжними фото. Юна модель позувала в червоному купальнику з тілесними вставками на ліфі та запропонувала своїм підписникам в Instagram обрати найкращий знімок.
Разом з тим деяких коментаторів збентежив низ купальника з завищеною талією і публікація таких "відвертих" фото.
У коментарях написали:
"Навіщо труси так натягувати".
"Труси ще вище треба".
Мама Маші, Оля Полякова теж показала свою фігуру після свят і зізналася, що на відпочинку дуже "ситно".
"Трошки ситненько тут, вже плюс 2 намічається ще 2! Відправляйте мене бігати!", – написала співачка в Instagram.
Раніше ми поділилися, де українські зірки відсвяткували Різдво.
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