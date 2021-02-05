12 годин польоту: Мішина і Еллерт з дітьми вирушили на відпочинок до Домінікани (фото)
Пара ділиться яскравими кадрами з відпустки
Зірка "Холостячки" Ксенія Мішина, син якої здивував макіяжем, і її обранець Олександр Еллерт з дітьми (сином Ксюши – Платоном і донькою Саші – Елею) вирушили на відпочинок до Домініканської Республіки.
Яскравими фото і відео Ксенія і Олександр діляться на своїх Instagram-сторінках.
"Нарешті Ксенія Олександрівна на заслуженому відпочинку. Всього лише 12 годин польоту – і я в своєму особистому раю, з моїми коханими людьми", – говорить Ксенія.
Еллерт активно робить фото і відео коханої в купальнику, поки вони ніжаться на пляжі.
У період зимових свят Ксенія і Олександр відпочивали в Буковелі. Також пара нещодавно їздила до Одеси. А зараз Мішина і Еллерт вирішили відправитися за моря.
"Стільки сумнівів, перешкод і подій відбувалося з моменту рішення нарешті здійснити маленьку мрію і полетіти далеко-далеко, щоб ніхто і ніколи", – пише в Instagram Ксенія.
Нагадаємо, Ксенія Мішина натякнула Олександру Еллерту, куди б хотіла відправитися на медовий місяць.
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