You-Tube дозволив змінювати ім'я каналу без прив'язки до облікового запису Google: як це зробити

Користувачі YouTube зможуть легко і швидко змінювати назву свого каналу

Фахівці YouTube вирішили спростити життя користувачам, які хочуть змінити назву каналу і зображення на ньому.

Про це повідомляє " Тhe Verge ".

До останнього часу користувачам YouTube потрібно було міняти усю назву облікового запису Google, щоб змінити назву свого каналу. Ім'я на YouTube мало збігатися з ім'ям облікового запису, з якого відправлялися листи в Gmail. Тому фахівці YouTube вирішили, що потрібно дати можливість користувачам оновлювати назву і зображення свого каналу і все це вплине тільки на сам профіль в YouTube, а ім'я облікового запису Google залишиться колишнім.

YouTube Фото: Сьогодні

У компанії вважають, що багато авторів хочуть відправляти електронні листи під своїм справжнім ім'ям, а не під ім'ям свого каналу в YouTube.

У самій компанії говорять, що нову функцію по зміні імен користувачі чекали вже давно. Функція зміни імені каналу і зображення вже доступна.

Все зробити дуже просто. Якщо ви хочете змінити ім'я каналу на ноутбуці або на комп'ютері, після заходу на YouTube, перейдіть в YouTube Studio.

Потім натисніть "Налаштування каналу".

Після цього переходите в "Брендинг", щоб змінити фото каналу, а у вкладці "Основні відомості" можна поміняти ім'я каналу.

Якщо ви хочете змінити ім'я каналу за допомогою смартфона, то просто натискаєте на зображення свого профілю, а потім – на свій канал. Після цього натисніть "Змінити канал".

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