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В Узбекистані будуть виробляти папір з каменю

Сьогодні, 18:03

Планована потужність фабрики – 9000 тонн щорічно

Тепер в Узбекистані будуть виробляти папір з каменю! Там відкрили нову фабрику з китайськими технологіями. Як будуть виробляти незвичайний папір і чи корисний такий спосіб для екології – далі в матеріалі.

Відео: Сьогодні

Новий вид виробництва паперу з каменю має щадний вплив на екологію. Все пояснюється тим, що при виготовленні паперу з целюлози потрібна вода, яка стає непридатною для подальшого використання. А якщо застосувати камінь, то рідина взагалі не потрібна.

До того ж, папір, виготовлений з каменю, вважають міцним і стійким до вологи і забруднення. Планована потужність фабрики – 9000 тонн щорічно.

Тим часом в Україні вперше провели операцію за допомогою роботохірургії.

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Узбекистан папір камінь
Джерело: Сьогодні
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