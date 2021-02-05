В Узбекистані будуть виробляти папір з каменю

Планована потужність фабрики – 9000 тонн щорічно

Тепер в Узбекистані будуть виробляти папір з каменю! Там відкрили нову фабрику з китайськими технологіями. Як будуть виробляти незвичайний папір і чи корисний такий спосіб для екології – далі в матеріалі.

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Новий вид виробництва паперу з каменю має щадний вплив на екологію. Все пояснюється тим, що при виготовленні паперу з целюлози потрібна вода, яка стає непридатною для подальшого використання. А якщо застосувати камінь, то рідина взагалі не потрібна.

До того ж, папір, виготовлений з каменю, вважають міцним і стійким до вологи і забруднення. Планована потужність фабрики – 9000 тонн щорічно.

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