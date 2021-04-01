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У мапи від Google завантажили навігацію в ТРЦ

Сьогодні, 11:35

На черзі – аеропорти і вокзали, що допоможе користувачам орієнтуватися в цих громадських будівлях

Поки в Україні запускають електронний паспорт в додатку "Дія", Google вирішив зробити прорив у навігаційній системі своїх "Карт". Незабаром в різних приміщеннях можна буде орієнтуватися за допомогою Google Maps. У компанії вирішили впровадити навігацію навіть в аеропортах, торгово-розважальних центрах та інших громадських закладах.

Про це повідомляє Blog.google.

У компанії Google вирішили, що пора запропонувати своїм клієнтам абсолютно нову функцію в Google Maps. Якщо раніше користувачі могли орієнтуватися за допомогою цього додатка лише на вулиці, то тепер буде доступна функція навігації всередині аеропортів, вокзалів, торговельних центрів, а також в інших публічних закладах. Все це буде відбуватися в режимі доповненої реальності.

Google Maps
Google Maps
Фото: unsplash.com

Зазначається, що кожен бажаючий, запустивши цю функцію, зможе вказати куди йому треба йти, а також відкрити камеру в додатку Google Maps.

Маршрут буде вказуватися за допомогою стрілок і значків. У Google відзначають, що у них вже є схеми різних будівель, а всі керівники вокзалів, ТРЦ й інших громадських закладів зможуть додати свої будівлі за бажанням.

Пілотний проєкт уже запущений в деяких торгових центрах в США, а незабаром його запустять у швейцарському Цюріху і в столиці Японії, Токіо.

Природно, що з часом функція орієнтування в громадських будівлях з'явиться також в Україні, але, коли це станеться поки що невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що додаток у смартфоні позбавив американця біткоїнів на 600 тисяч доларів.

Також ми повідомляли, що шахраї придумали нову схему, як позбавити українців смартфонів.

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