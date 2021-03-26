У Instagram впроваджують революційне рішення: можна буде зберігати незавершені дописи

Функцію вже розробляють програмісти компанії і вона незабаром буде доступна для всіх бажаючих

Вже зовсім скоро в Instagram з'явиться нова функція збереження незакінчених дописів. Таким чином будь-який допис можна буде почати писати, а потім зберегти і завершити його наступного разу.

Про це повідомляє " The Indian Express ".

Зокрема, керівництво соціальної мережі Instagram вирішило впровадити нову функцію – зберігати незавершені історії як чернетки. Але поки не названа точна дата початку роботи цієї функції.

Фото: Pixabay

У той же час в Instagram заявляють, що на цей момент це найбільш затребувана функція у користувачів соціальної мережі. Зараз це нововведення знаходиться в стадії розробки, але в Інтернеті вже навіть з'явилися скріншоти того, як це все буде виглядати в майбутньому. Ймовірно алгоритм буде працювати так: користувач пише історію і як тільки він захоче її покинути, з'явиться віконце, де у користувача спитають, чи хоче він зберегти цю історію як чернетку для подальшого використання, або ж цю історію потрібно просто видалити? Якщо користувач відмовиться зберігати цю історію, то більше цей допис не можна буде повернути.

А якщо погодитися зі збереженням історії, то в майбутньому її можна буде вилучити зі спеціальної папки і продовжити.

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