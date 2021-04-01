Користувачі Facebook обиратимуть, хто може коментувати пости: докладна схема як це працює

Тепер кожен користувач зможе окремо вибрати, хто може коментувати його дописи

Нещодавно Facebook скасував заборону на політичну рекламу, яка була введена на час виборів у США. Тепер же компанія вирішила ощасливити своїх користувачів новими функціями соцмережі. Кожен користувач Facebook відтепер особисто вирішує, хто може коментувати його дописи на сторінці. Причому ці дописи "заблоковані" друзі зможуть бачити.

Про це повідомляють на сайті Facebook.

Facebook представив нові інструменти, які дають змогу користувачам більше контролювати свою сторінку. Зокрема, можна самому вибрати, кому дається право коментувати пости. Якщо людина не хоче, щоб певний користувач залишав коментарі, цю функцію для нього можна заблокувати. Але сам пост "заблокований" друг бачитиме.

Фото: unsplash.com

Таке блокування коментування постів можливе як на власній сторінці, так і в групах – це зможуть робити власники груп.

Тому можна обрати цілий перелік тих людей, які зможуть залишати коментарі.

А тепер розпишемо, як усе це діє.

Для початку в верхньому правому куті слід натиснути значок меню.

Потім з'явиться вікно, в якому потрібно натиснути "Налаштування і конфіденційність".

Після цього натискаємо "Налаштування".

Далі переходимо до лівій частині екрана, де слід натиснути "Загальнодоступні публікації".

У розділі "Хто може на мене підписуватися" потрібно поставити галочку "Доступно всім".

Після цього переходимо до розділу "Коментарі до загальнодоступних публікацій".

І вже тут вибираємо, хто може коментувати ваші публікації – "Доступно всім", "Друзі" або "Друзі друзів".

У Facebook також говорять, що можна давати право коментувати певну публікацію тільки певним людям.

Проте у російськомовній версії поки цієї функції немає.

Крім того, Facebook пропонує кожному користувачеві вибрати, чиї пости повинні бути пріоритетними в стрічці новин. Тобто якщо вам не дуже цікаво читати написане кимось із друзів, але ви не хочете повністю від нього відписуватися, можна зробити так, що дописи цієї людини будуть менше з'являтися у вашій стрічці.

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