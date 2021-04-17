Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У соцмережі Twitter глобальний збій по всьому світу

Сьогодні, 16:10

Сервіси Twitter не працюють у всьому світі, користувачі повідомляють про помилки виходу з системи, неможливість отримати твіти та інше

Користувачі по всьому світу скаржаться на глобальний збій в роботі мікроблога Twitter. Людей викинуло з їх облікових записів і видає помилку при спробі авторизуватися.

Сервіси Twitter сьогодні вже зазнавали проблем, однак це сталося пізно вночі за київським часом, тому українські користувачі не сильно постраждали. Користувачі з усього світу повідомляють про численні проблеми – у когось не завантажуються нові твіти і пошукові запити, в гіршому випадку – викидає з системи на настільних комп'ютерах.

"Введений вами термін не приніс ніяких результатів. Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше" або "в даний час неможливо отримати твіти. Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше" – такі повідомлення, серед інших, бачать користувачі.

Все ще користуватися соцмережею можна, використовуючи мобільний додаток з телефону або ж сторонні сервіси, такі як TweetDeck.

Нагадаємо, засновник корпорації Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні Valuables свій перший твіт за 2,9 млн доларів. Дорсі перевів гроші в біткоіни і перерахував їх благодійній організації Give Directly для допомоги Африці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Реклама

Новини партнерів

Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике

Популярні статті

Сьогодні, 06:55Психо

Гороскоп на сьогодні 17 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, у вас день для інтимних експериментів!

Вчора, 17:20Зірково

Сумська згадала, як на зйомках Роксолани просила Хостікоєва прикрити груди руками: Боялася оголитися

Вчора, 17:04Смачно

Як приготувати найпрозоріший холодець на Великдень – 6 лайфхаків

Вчора, 10:34Смачно

Як пофарбувати яйця на Великдень у яскраво-жовтий колір

Вчора, 09:00Актуально

Сяй: як просто і швидко зробити волосся блискучим у домашніх умовах

Вчора, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 16 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, це ваш день!

15 квітняNo Stress

Гайд по віскі: як правильно вибирати, дегустувати і вживати

15 квітняСмачно

5 оригінальних салатів на Великдень – для тих, хто не боїться зіпсувати фігуру

15 квітняФаново

Що святити на Великдень: список дозволених продуктів

15 квітняЗірково

Кохані чоловіки Алли Пугачової: найгучніші романи Примадонни

15 квітняСмачно

10 страв з курячого філе – це швидко і недорого

15 квітняЗірково

Таку, як ти, не знайдеш на Землі: діти Пугачової зворушливо привітали маму з днем народження

15 квітняСмачно

Панеттоне: як спекти італійську паску

15 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолію, будете на коні!

14 квітняСмачно

Як виростити солодкі помідори: цікавий лайфхак

14 квітняСмачно

Як приготувати запечену сирну паску: 3 смачні рецепти

Новини партнерів

Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
В чем польза яблочного уксуса и как его приготовить
В чем польза яблочного уксуса и как его приготовить
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
В Сети обсуждают новый наряд Тины Кароль для шоу Голос країни-11
В Сети обсуждают новый наряд Тины Кароль для шоу Голос країни-11

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти