У соцмережі Twitter глобальний збій по всьому світу
Сервіси Twitter не працюють у всьому світі, користувачі повідомляють про помилки виходу з системи, неможливість отримати твіти та інше
Користувачі по всьому світу скаржаться на глобальний збій в роботі мікроблога Twitter. Людей викинуло з їх облікових записів і видає помилку при спробі авторизуватися.
Сервіси Twitter сьогодні вже зазнавали проблем, однак це сталося пізно вночі за київським часом, тому українські користувачі не сильно постраждали. Користувачі з усього світу повідомляють про численні проблеми – у когось не завантажуються нові твіти і пошукові запити, в гіршому випадку – викидає з системи на настільних комп'ютерах.
"Введений вами термін не приніс ніяких результатів. Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше" або "в даний час неможливо отримати твіти. Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше" – такі повідомлення, серед інших, бачать користувачі.
Все ще користуватися соцмережею можна, використовуючи мобільний додаток з телефону або ж сторонні сервіси, такі як TweetDeck.
Нагадаємо, засновник корпорації Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні Valuables свій перший твіт за 2,9 млн доларів. Дорсі перевів гроші в біткоіни і перерахував їх благодійній організації Give Directly для допомоги Африці.
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