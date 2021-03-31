ТОП-5 розумних пилососів для прибирання будинку

За допомогою роботів-пилососів не потрібно буде приділяти багато часу прибиранню, адже за вас це зробить сам пристрій

Прибирання будинку не завжди є безпечним заняттям, а тому краще довірити цю роботу розумним пристроям. Роботи-пилососи останнім часом набирають все більшої популярності. Життя стає настільки насиченим, що важлива кожна хвилина. Тому замість власноручного прибирання будинку багато хто воліє перекласти ці турботи на розумну техніку. Ми зібрали ТОП-5 найкращих і просунутих роботів-пилососів для прибирання будинків.

Xiaomi Mi Home (Mijia) Robot Vacuum-Mop P White STYTJ02YM

Номінальна потужність цього пилососа становить 33 Вт, а ємність акумулятора 3200 мАг.

Невелика вага пристрою – 3,6 кг – дозволяє легко транспортувати його по усьому будинку. Також в цьому пилососі є функція вологого прибирання, а окремо можна влаштувати сухе прибирання.

На одному заряді може прибрати площу поверхні від 100 до 150 квадратних метрів. А по часу це займає від однієї години до двох.

Даний робот-пилосос може прибирати на паркеті, плитці, ковролині, ворсистому килимі і на ламінаті з лінолеумом.

Крім того, в цьому пилососі можна встановити графік прибирання, а тому пристрій буде працювати, наприклад, коли ви підете на роботу.

Обсяг бака для сміття становить 560 мл. Габарити цього пилососа – 34.5 х 34.5 х 9.6 см.

Вартість – 8500 гривень.

Xiaomi Mi Home (Mijia) Robot Vacuum-Mop P White STYTJ02YM Фото: xiaomi.ua

DEEBOT OZMO 900 WHITE

Цей пилосос має трохи більшу потужність, ніж його конкуренти – 50 Вт, а ось ємність акумулятора – 2600 мАг.

Вага пристрою становить 4,3 кг, що робить його також досить зручним для переустановлення в квартирі. Є функція вологого прибирання.

Обсяг контейнера для пилу становить 450 мл. Може прибрати площу до 150 квадратних метрів, а на одній зарядці пилосос працює до 90 хвилин.

Також є функція відкладеного старту. Тобто, робот-пилосос можна запрограмувати на прибирання в будь-який для вас зручний час.

Прибирає майже всі поверхні за винятком ворсистих килимів. Хоча деякі конкуренти можуть прибрати і такі килими. Рівень шуму становить до 70 дБ.

Коштує такий пристрій близько 8 тисяч гривень.

DEEBOT OZMO 900 WHITE Фото: deebot.ua

ROWENTA EXPLORER SERIE 20 RR6871WH

Прибирати може практично на будь-яких поверхнях: плитка, паркет, ламінат, лінолеум і навіть на килимах.

Рівень шуму становить до 65 дБ. Габарити пристрою – 32.5x32.5x8 см.

У порівнянні з пилососами інших виробників має досить невеликий мішок – 250 мл. У конкурентів бувають в два рази більші. Може одразу працювати на вологому і сухому прибиранні, що є не в усіх конкурентів. Також вміє обёїжджати різноманітні перешкоди.

На одному заряді може працювати до 150 хвилин.

Вага пристрою – 3,6 кг.

Вартість цього робота-пилососа становить близько 9 тисяч гривень.

ROWENTA EXPLORER SERIE 20 RR6871WH Фото: rowenta.ua

POLARIS PVCR 0930 SmartGo

Потужність акумулятора становить 2600 мАг, а на одному заряді він може прибирати до двох годин за часом.

Обсяг контейнера для збирання пилу становить 300 мл, що є середнім показником серед конкурентів.

Прибирає майже всі поверхні і навіть килими з низьким ворсом. Можна програмувати маршрут прибирання, але якщо цього не зробити, то робот-пилосо самотужки буде справлятися.

Розміри – 11.5 х 37.5 х 26.5 см. Вага пристрою становить близько 3,5 кг.

Має функцію вологого і сухого прибирання. Рівень шуму нижче 60 дБ.

Вартість пристрою – 7800 гривень.

POLARIS PVCR 0930 SmartGo Фото: polaris-shop.com.ua

SAMSUNG VR10M7030WW / EV

Перевагою цього пилососа є те, що він може прибирати навіть на килимах з високим ворсом, а також майже будь-які інші поверхні.

Але з іншого боку, якщо пилососи інших виробників можуть прибирати на одному заряді навіть 2 години, то пилосос від SAMSUNG автономно може працювати тільки годину. Та й площа збирання – 50 квадратних метрів. В ынших пилососів – навіть по 150 квадратних метрів.

Габарити пристрою – 9.7 x 34 x 34.8 см.

Вага робота-пилососа становить 4 кг, а ємність пилозбірника – 300 мл.

Потужність – 80 Вт. Рівень шуму – 72 дБ, що, по суті, середній показник, враховуючи рівень шуму у конкурентів.

Вартість цього розумного пилососа становить 11 тисяч гривень.

SAMSUNG VR10M7030WW / EV Фото: samsung.com

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