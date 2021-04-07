Замість автобуса – электровелосипед: який байк придбати
Для того, щоб не залежати від громадського транспорту можна придбати електровелосипед для поїздок по місту
З приходом тепла українці почали думати над тим, щоб придбати якийсь електротранспорт. Тим більше це актуально в період карантину, коли громадський транспорт для більшості людей просто недоступний. Нещодавно ми писали про те, які електросамокати краще вибрати для поїздок по місту, тепер розповімо, який краще обрати електровелосипед, щоб він задовольнив всі ваші потреби.
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Maxxter Ruffer Black-Green
Максимальна швидкість цього електровелосипеда становить 25 км / год. На одному заряді можна проїхати 40 км, а потужність силової установки становить 250 Вт.
Вага пристрою 23 кг. На цьому електровелосипеді може їхати людина вагою до 110 кг.
Вартість становить близько 22 тисяч гривень.
Xiaomi QiCYCLE Mi Home
Даний електровелосипед може розігнатися до 20 км / ч. Потужність двигуна – 250 Вт.
Повна зарядка електровелосипеда дає можливість проїхати на ньому не менше 45 км.
Вага пристрою становить менше 15 кг, що дозволить без проблем заносити електровелосипед в квартиру або в будинок, їхати на ньому може людина вагою до 100 кг.
Вартість – 18 тисяч гривень.
Like.Bike Shark
Цей електровелосипед здатний розвинути швидкість до 25 км / год, а потужність силової установки становить 250 Вт.
На одному заряді електровелосипед може проїхати до 60 км.
Вага пристрою – 24 кг, а їхати на ньому може людина вагою до 120 кг.
Вартість – 25 тисяч гривень.
OIO CITY BIKE
Розвиває швидкість до 35 км / год, а потужність двигуна становить 350 Вт. Залежно від швидкості і умов їзди на одному заряді можна проїхати до 50 км.
Вага пристрою – 21 кг, а їхати на ньому може людина вагою до 110 кг.
Вартість становить близько 22 тисяч гривень.
SKYBIKE LIRA PLUS
Максимальна швидкість становить 25 км / год. Встановлено електромотор потужністю-350 Вт.
На одному заряді можна проїхати від 35 до 45 км в залежності від стилю їзди.
На цьому транспортному засобі може їхати людина вагою до 100 кг, а вага самого пристрою становить 37 кг.
Вартість становить 15,5 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що що Xiaomi запланувала випуск електромобілів під власним брендом.
Також ми писали про те, про запасних чи електросамокати на автодорогах .
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