Замість автобуса – электровелосипед: який байк придбати

Для того, щоб не залежати від громадського транспорту можна придбати електровелосипед для поїздок по місту

З приходом тепла українці почали думати над тим, щоб придбати якийсь електротранспорт. Тим більше це актуально в період карантину, коли громадський транспорт для більшості людей просто недоступний. Нещодавно ми писали про те, які електросамокати краще вибрати для поїздок по місту, тепер розповімо, який краще обрати електровелосипед, щоб він задовольнив всі ваші потреби.

Крім того, не забувайте про своїх близьких, підносячи їм подарунки для гарного настрою: дивіться наш календар подарунків до головних свят квітня.

електровелосипеди Фото: Сьогодні

Maxxter Ruffer Black-Green

Максимальна швидкість цього електровелосипеда становить 25 км / год. На одному заряді можна проїхати 40 км, а потужність силової установки становить 250 Вт.

Вага пристрою 23 кг. На цьому електровелосипеді може їхати людина вагою до 110 кг.

Вартість становить близько 22 тисяч гривень.

електровелосипед Maxxter Фото: maxxter.ua

Xiaomi QiCYCLE Mi Home

Даний електровелосипед може розігнатися до 20 км / ч. Потужність двигуна – 250 Вт.

Повна зарядка електровелосипеда дає можливість проїхати на ньому не менше 45 км.

Вага пристрою становить менше 15 кг, що дозволить без проблем заносити електровелосипед в квартиру або в будинок, їхати на ньому може людина вагою до 100 кг.

Вартість – 18 тисяч гривень.

електровелосипед Xiaomi Фото: xiaomi.ua

Like.Bike Shark

Цей електровелосипед здатний розвинути швидкість до 25 км / год, а потужність силової установки становить 250 Вт.

На одному заряді електровелосипед може проїхати до 60 км.

Вага пристрою – 24 кг, а їхати на ньому може людина вагою до 120 кг.

Вартість – 25 тисяч гривень.

Електровелосипед LiKE.Bike Shark Фото: Электровелосипед LiKE.Bike Shark

OIO CITY BIKE

Розвиває швидкість до 35 км / год, а потужність двигуна становить 350 Вт. Залежно від швидкості і умов їзди на одному заряді можна проїхати до 50 км.

Вага пристрою – 21 кг, а їхати на ньому може людина вагою до 110 кг.

Вартість становить близько 22 тисяч гривень.

Електровелосипед City Bike Фото: Электровелосипеды

SKYBIKE LIRA PLUS

Максимальна швидкість становить 25 км / год. Встановлено електромотор потужністю-350 Вт.

На одному заряді можна проїхати від 35 до 45 км в залежності від стилю їзди.

На цьому транспортному засобі може їхати людина вагою до 100 кг, а вага самого пристрою становить 37 кг.

Вартість становить 15,5 тисяч гривень.

Електровелосипед SKYBIKE LIRA PLUS

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що що Xiaomi запланувала випуск електромобілів під власним брендом.

Також ми писали про те, про запасних чи електросамокати на автодорогах .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися