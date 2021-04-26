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Тільки із салону: 5 нових електрокарів, доступних українцям

Сьогодні, 18:32

На відміну від старих електрокарів з інших країн нові зелені авто прослужать значно довше

На ринку електромобілів в Україні справжній бум, але більшість моделей, доступних автолюбителям, завозять до нас з інших країн, а тому це вже старі електрокари. У свою чергу нові електромобілі в Україні ще не так популярні і їх продають далеко не всі автовиробники. Про те, які нові електрокари можна придбати у вітчизняних автосалонах – далі в матеріалі.

Нові електромобілі в Україні
Нові електромобілі в Україні
Фото: Сьогодні

Hyundai IONIQ Electric

Південнокорейський бренд – один з небагатьох, хто пропонує в Україні нові електромобілі. У цьому електрокарі встановлений двигун IONIQ Electric, який інженери компанії модернізували, що підвищило ефективність силової установки майже на 40%. Акумулятор має потужність 38,3 кВт, а в цілому двигун видає 136 кінських сил. Крім того, експерти відзначають, що машина розганяється досить швидко, завдяки крутному моменту в 295 Нм. У більшості легковиків з двигуном внутрішнього згоряння крутний момент не перевищує навіть 200 Нм. На одному заряді авто здатне подолати відстань в більш, ніж 300 кілометрів, а час повного заряду від звичайної розетки становить від 10 до 14 годин. Хоча, на спеціальних зарядних станціях можна отримати 80% заряду менше, ніж за 1 годину.

Ціна даного електрокара стартує від 943 тисяч гривень.

Hyundai IONIQ Electric
Hyundai IONIQ Electric
Фото: Hyundai Motor Company

Renault KANGOO Z.E.

Також гідний екземпляр в світі електромобілів, але його недолік в тому, що в Україні поки не продається пасажирська версія. Хоча, за деякими даними, незабаром і така версія буде доступна.

На одному заряді цей фургончик може подолати близько 200 кілометрів. Причому, за 1 годину Renault може зарядитися для подолання 35 км. Тобто, під'їхавши, скажімо, до торгово-розважального центру за покупками, електрокар зарядиться для подолання шляху до дому. У свою чергу повна зарядка, як запевняє виробник, може відбутися лише за 6 годин. Крім того, акумулятор заряджається, коли водій знімає ногу з педалі газу або ж гальмує. До того ж якщо включити режим ECO, можна ще більше збільшити запас ходу, але при цьому трохи зменшиться потужність двигуна, який має потужність 44 кВт.

Вартість такого електрокара починається від 1 млн 91 тис. гривень.

Renault KANGOO Z.E.
Renault KANGOO Z.E.
Фото: renault.com.ua

JAC iEV7S

В Україні також почали офіційно продавати електрокари китайського виробництва. JAC iEV7S оснащений батареєю від компанії Samsung, ємність якої становить 39 кВт * год. Охолоджується вона за допомогою спеціальної рідини, що дає можливість працювати електрокару навіть в мороз до мінус 30 градусів, а влітку машина витримує навіть до плюс 45 градусів.

Електродвигун потужністю 85 кВт дозволить на одному заряді проїхати до 300 кілометрів, але, якщо їхати не більше 60 км / год, на одному заряді можна проїхати навіть до 350 кілометрів. Крім того, цей електрокар має крутний момент в 270 Нм, а тому лише за 4 секунди можна розігнатися до 50 км / ч. Максимальна ж швидкість становить 130 км/год. Спеціальний чарджер може всього за годину дати заряд на 80%. Повністю батарея в звичайному режимі заряджається максимум за 8 годин.

Вартість такого електрокара – від 675 тисяч гривень

Електромобіль JAC iEV7S
Електромобіль JAC iEV7S
Фото: bogdanauto.com.ua

BMW i3

Цей електромобіль вже досить давно знаходиться на ринку і зарекомендував себе непогано. Електричний двигун здатний видавати потужність в 170 кінських сил, а також крутний момент в 250 Нм. На одному заряді авто може проїхати близько 300 кілометрів залежно від стилю їзди. Від 0 до 100 км ви зможете розігнатися трохи більше, ніж за 7 секунд. Максимальна швидкість становить 150 км. Нові технології дозволять зарядити акумулятор на 80% всього за 39 хвилин.

Вартість – від 1 млн 11 тис. гривень.

електромобіль BMW
електромобіль BMW
Фото: bmw.ua

Audi е-tron

Цей німецький концерн також продає в Україні свої електромобілі. Дана модель може розвинути потужність до 265 кВт, а крутний момент тут взагалі вражає – 540 Нм. Ємність акумулятора становить 71 кВт/год. Максимальна швидкість – до 190 км/год. Звичайно, серед усіх нових електромобілів в Україні, які продаються в салонах, "Audi" е-tron є однією з найпотужніших машин, але і ціна за це авто одна з найдорожчих в Україні. Запас ходу на одному заряді скаладає майже 350 кілометрів.

Вартість – від 1 млн 850 тис. Гривень.

електромобіль Audi
електромобіль Audi
Фото: audi.ua

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що китайці показали гіперкар на електротязі з потужністю 1400 кінських сил.

Крім того, ми повідомляли про те, що електрокар Polestar 2 отримає нову версію і божеський цінник.

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