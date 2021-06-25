Telegram оновили – в месенджер Дурова додали 2 нові функції

Команда Telegram представила оновлення месенджера та його десктопної версії, додавши одну нову функцію і кілька інших.
Про це 25 червня повідомили на сайті компанії.
Групові відеодзвінки
Відеоконференції – головна і, мабуть, єдина нова функція.
Вона включає трансляцію зображення з екрану пристрою, а також можливість закріпити відео від будь-якого співрозмовника – тоді екран не буде переключатися на інших учасників.
Як і голосові чати, на комп'ютері відеоконференції відкриватимуться в окремому вікні. А під час трансляції екрана можна буде обрати зображення як усього робочого столу загалом, так і окремої програми.
Поки що відеоконференції обмежені лише 30 учасниками, але розробники збираються збільшити цей ліміт.
Анімовані фони
Відтепер в чатах можна встановити фон, змішаний з декількох кольорів і який переливатимуться під час надсилання повідомлень або відкриття клавіатури.
Або можна створити власний унікальний анімований фон, вибравши з палітри три або чотири кольори, а також один із запропонованих візерунків. Отриманим фоном можна поділитися з іншими користувачами.
Інше
Крім того, в оновленні:
- додана анімація при виборі стікерів і емодзі;
- для iOS-пристроїв додано повідомлення в разі зміни номера, до якого прив'язаний аккаунт;
- команди для ботів виділені в окреме меню;
- додана анімація ще для 27 емодзі.
Нагадаємо, що не так давно в Telegram дозволили приймати платежі кредитними картами. У списку платіжних систем є LiqPay, Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK і ECOMMPAY.
Спілкуватися по відеоконференції в Telegram, безумовно, круто, але ми підготували цілий календар лайфхаків на літо, які допоможуть зробити його насиченим, яскравим і незабутнім.
А які функції були додані в нову Windows 11, дивіться у відеосюжеті.