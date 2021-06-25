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Telegram оновили – в месенджер Дурова додали 2 нові функції

Стас Кожемякін Стас Кожемякін Редактор
25 червня, 20:35
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Тепер Telegram може замінити Zoom – в програму додали групові відеодзвінки з трансляцією екрану
Користувачам може особливо сподобатися одна з новинок в Telegram. Фото: колаж "Сьогодні"
Користувачам може особливо сподобатися одна з новинок в Telegram. Фото: колаж "Сьогодні"

Команда Telegram представила оновлення месенджера та його десктопної версії, додавши одну нову функцію і кілька інших.

Про це 25 червня повідомили на сайті компанії.

Групові відеодзвінки

Відеоконференції – головна і, мабуть, єдина нова функція.

Вона включає трансляцію зображення з екрану пристрою, а також можливість закріпити відео від будь-якого співрозмовника – тоді екран не буде переключатися на інших учасників.

Фото: скріншот

Як і голосові чати, на комп'ютері відеоконференції відкриватимуться в окремому вікні. А під час трансляції екрана можна буде обрати зображення як усього робочого столу загалом, так і окремої програми.

Поки що відеоконференції обмежені лише 30 учасниками, але розробники збираються збільшити цей ліміт.

Анімовані фони

Відтепер в чатах можна встановити фон, змішаний з декількох кольорів і який переливатимуться під час надсилання повідомлень або відкриття клавіатури.

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Або можна створити власний унікальний анімований фон, вибравши з палітри три або чотири кольори, а також один із запропонованих візерунків. Отриманим фоном можна поділитися з іншими користувачами.

Фото: скріншот

Інше

Крім того, в оновленні:

  • додана анімація при виборі стікерів і емодзі;
  • для iOS-пристроїв додано повідомлення в разі зміни номера, до якого прив'язаний аккаунт;
  • команди для ботів виділені в окреме меню;
  • додана анімація ще для 27 емодзі.

Нагадаємо, що не так давно в Telegram дозволили приймати платежі кредитними картами. У списку платіжних систем є LiqPay, Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK і ECOMMPAY.

Спілкуватися по відеоконференції в Telegram, безумовно, круто, але ми підготували цілий календар лайфхаків на літо, які допоможуть зробити його насиченим, яскравим і незабутнім.

А які функції були додані в нову Windows 11, дивіться у відеосюжеті.

Стас Кожемякін
Стас Кожемякін Редактор

В інтернет-ЗМІ з 2012 року. Раніше працював на cайтах JN1 і Mignews.com. На сайті "Сьогодні" тружуся з 2018 року. Практично все трудове життя пов'язане з міжнародними новинами - Європа, США, Близький Схід і палестино-ізраїльський конфлікт, зокрема

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