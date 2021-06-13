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"Серце Чорнобиля": оприлюднена дата виходу і новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Вчора, 23:11

Розробники також оприлюднили підзаголовок нової частини гри і кілька цікавих фактів про неї

Кадри з нового трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl / Xbox
Кадри з нового трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl / Xbox

Українська студія GSC Game World назвала дату виходу нової частини гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Також оприлюднено її підзаголовок і п'ятихвилинний гемплейний трейлер.

Повідомлення про це з'явилося на ресурсі Xbox.

Згідно з анонсом, гра буде називатися S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, а вийде вона 28 квітня 2022 року.

У новому трейлері GSC показане місто Чорнобиль-2 і з'являється творець серії S.T.A.L.K.E.R Сергій Григорович.

Спочатку гра вийде тільки на ПК і консолях Xbox нового покоління і стане доступна в підписці Xbox Game Pass у день релізу.

Збір замовлень S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl вже доступний у Xbox Store. Кожному, хто придбає гру, обіцяють "розмальовку ранньої пташки" для зброї і одягу і додаткові мелодії для привалу.

Кілька фактів про нову гру

Розробники також трохи привідкрили завісу про нову частину гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, перерахувавши кілька фактів про неї.

  • Новий датчик називається українською "Гілка".
  • Те, що піднімає Скіф в новому трейлері – артефакт під назвою "Желе", який відновлює витривалість.

Кадр из S.T.A.L.K.E.R. 2 / Xbox
Кадр из S.T.A.L.K.E.R. 2 / Xbox

  • У Чорнобилі-2 ховається дивна вальсуюча людина.

Кадр із S.T.A.L.K.E.R. 2 / Xbox
Кадр із S.T.A.L.K.E.R. 2 / Xbox

  • Людина в кінці ролика – це творець серії S.T.A.L.K.E.R Сергій Григорович.

Кадр з нового трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 / Xbox
Кадр з нового трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 / Xbox

  • Артефакт з видання Ultimate Edition особливий – трохи магії, і він ширяє в повітрі.

Кадр із S.T.A.L.K.E.R. 2 / Xbox
Кадр із S.T.A.L.K.E.R. 2 / Xbox

Нагадаємо, S.T.A.L.K.E.R. 2 є наймасштабнішим і амбітним проектом в історії української компанії GSC Game World. У липні на офіційній презентації відеоігор для ігрової приставки нового покоління Microsoft Xbox Series X був продемонстрований трейлер і скріншоти S.T.A.L.K.E.R. 2.

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