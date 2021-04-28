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Samsung розробляє камеру на 200 Мп – її встановлять на флагманський смартфон

Сьогодні, 12:39

Компанія Samsung увійшла в гонку з розробки камер на 200 Мп, які встановлюють в смартфони

Уже в поточному році компанія Samsung може випустити нову камеру на 200 Мп, яку встановлять у флагманський смартфон.

Про це повідомляє " IT Home ".

Інсайдери дізналися, що новітню камеру можуть поставити в смартфон Galaxy S22 Ultra. Це буде перший гаджет в лінійці компанії, який отримає таку потужну камеру.

Смартфон з камерою на 200 Мп від Samsung
Смартфон з камерою на 200 Мп від Samsung
Фото: Скріншот з YouTube

Більше ніяких даних про нову камеру поки немає, але на сьогоднішній день жоден виробник смартфонів у світі не має таких пристроїв для фотографування. Зараз найпотужнішою камерою в смартфоні є модуль на 108 Мп. У своєму розпорядженні такі камери мають смартфони від Samsung і від Xiaomi.

Втім, коли точно Samsung випустить флагманську камеру, поки не відомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Xiaomi тестує смартфон з революційною камерою на 200 Мп.

Також ми повідомляли про те, що Motorola показала новітній смартфон з камерою на 108 Мп.

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