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Samsung представив "вічний" пульт. Йому більше не знадобляться батарейки

Сьогодні, 15:20

Компанія турбується про навколишнє середовище і вирішила не використовувати батарейки

Компанія Samsung Electronics представила лінійку телевізорів 2021 року. Так компанія йде в ногу з часом і турбується про навколишнє середовище, то в комплекті з новими телевізорами будуть пульти ДУ з сонячними батареями. Про це розповіли під час презентації нових продуктів компанії.

Пульт можна буде заряджати від штучного або природного освітлення, або за допомогою USB.

"Вічний" пульт від Samsung
"Вічний" пульт від Samsung
Фото: Скріншот з YouTube

Зазначається, що завдяки такому рішенню вийде скоротити відходи приблизно на 99 мільйонів батарейок типу AAA за наступні сім років. Для виготовлення пультів компанія планує використовувати до 24% вторинного пластику з перероблених пляшок.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Samsung представив смартфон з надпотужної батареєю.

Раніше ми розповідали, як зміниться інтернет-індустрія в майбутньому.

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