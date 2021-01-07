Samsung представив "вічний" пульт. Йому більше не знадобляться батарейки
Компанія турбується про навколишнє середовище і вирішила не використовувати батарейки
Компанія Samsung Electronics представила лінійку телевізорів 2021 року. Так компанія йде в ногу з часом і турбується про навколишнє середовище, то в комплекті з новими телевізорами будуть пульти ДУ з сонячними батареями. Про це розповіли під час презентації нових продуктів компанії.
Пульт можна буде заряджати від штучного або природного освітлення, або за допомогою USB.
Зазначається, що завдяки такому рішенню вийде скоротити відходи приблизно на 99 мільйонів батарейок типу AAA за наступні сім років. Для виготовлення пультів компанія планує використовувати до 24% вторинного пластику з перероблених пляшок.
Нагадаємо, в жовтні минулого року Samsung представив смартфон з надпотужної батареєю.
Раніше ми розповідали, як зміниться інтернет-індустрія в майбутньому.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше