Samsung представив "вічний" пульт. Йому більше не знадобляться батарейки

Компанія турбується про навколишнє середовище і вирішила не використовувати батарейки

Компанія Samsung Electronics представила лінійку телевізорів 2021 року. Так компанія йде в ногу з часом і турбується про навколишнє середовище, то в комплекті з новими телевізорами будуть пульти ДУ з сонячними батареями. Про це розповіли під час презентації нових продуктів компанії.

Пульт можна буде заряджати від штучного або природного освітлення, або за допомогою USB.

"Вічний" пульт від Samsung Фото: Скріншот з YouTube

Зазначається, що завдяки такому рішенню вийде скоротити відходи приблизно на 99 мільйонів батарейок типу AAA за наступні сім років. Для виготовлення пультів компанія планує використовувати до 24% вторинного пластику з перероблених пляшок.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Samsung представив смартфон з надпотужної батареєю.

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