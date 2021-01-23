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Руками робота: в Україні вперше провели операцію за допомогою роботохірургії

Сьогодні, 18:32

Розповідаємо, скільки така операція коштує для українців

В Україні вперше з'явилася унікальна технологія – роботохірургія. Як все відбувається, як готують пацієнта до операції і скільки вона коштує – розповідаємо в цьому матеріалі.

У Європі та США таких операцій роблять тисячі, і проводять їх уже понад 20 років. Тепер роботохірургія стала доступною в Україні.

Дар'я Мельник, новини "Сьогодні", телеканал "Україна"
Відео: Сьогодні

Як відбувається операція з роботом

Хірург сідає за пульт, керуючи "руками" робота, оснащеними скальпелем. Відеокамера дозволяє бачити оперовану ділянку в форматі 3D з багаторазовим збільшенням. Лікар використовує спеціальні джойстики для управління інструментами.

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Навчання лікарі проходили в Голландії. Завдяки такому роботу є можливість не перевантажувати операційну бригаду – хірург сидить в комфортному кріслі керує камерою і працює з двома або трьома інструментами, камеру тримає не асистент, а хірург власноруч керує своїми нібито очима.

Звичайно, робот не сам оперує – все насамперед залежить від досвіду і майстерності хірурга.

Додамо, що операції з залученням робототехніки проводяться безкоштовно для всіх пацієнтів в Україні.

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