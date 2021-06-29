Роботи-собаки станцювали під хіт BTS: фантастичне відео

Роботи так синхронно і плавно рухаються під музику, зображуючи різні фігури, що здається, ніби вони й справді чують музику

Танець роботів-собак Boston Dynamics / скрін відео

Роботоінженерна компанія Boston Dynamics, що входить у Hyundai Motor Group, "навчила" танцювати своїх знаменитих роботів-собак Spot під хіт південнокорейської групи BTS "IONIQ: I’m On It" і зафіксувала це на відео.

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

"Змусити сім спотів танцювати в унісон – захопливе завдання, а також нова можливість довести роботів до межі їх можливостей", – відзначили розробники.

На відео роботи так синхронно і плавно рухаються під музику, дуже гармонійно зображуючи різні фігури, що здається, ніби вони й справді чують музику і реагують на неї. Але це не так.

"Вони слухають свої синхронізовані внутрішні годинники. Незважаючи на всі свої складні сенсори, роботи навіть не знають, що грає музика. Їхня здатність пересуватися в просторі, не наступаючи один одному на п'яти, – результат копіткого позиціонування і програмування", – розповіли в компанії.

Вони додали, що за лаштунками цього 77-секундного танцю – години хореографії та інженерних зусиль.

"Все потрібно було заздалегідь продумати і чітко прописати. У роботів є перевага перед людьми в тому, що якщо ви зробите все правильно, все буде як треба. Але у них є недолік в тому, що їм потрібно пояснювати кожну дрібницю. Вони взагалі не імпровізують", – зазначив робототехнік Boston Dynamics Ерік Вітман.

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