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Роботи-собаки станцювали під хіт BTS: фантастичне відео

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
29 червня, 23:53
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Роботи так синхронно і плавно рухаються під музику, зображуючи різні фігури, що здається, ніби вони й справді чують музику
Танець роботів-собак Boston Dynamics / скрін відео
Танець роботів-собак Boston Dynamics / скрін відео

Роботоінженерна компанія Boston Dynamics, що входить у Hyundai Motor Group, "навчила" танцювати своїх знаменитих роботів-собак Spot під хіт південнокорейської групи BTS "IONIQ: I’m On It" і зафіксувала це на відео.

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

"Змусити сім спотів танцювати в унісон – захопливе завдання, а також нова можливість довести роботів до межі їх можливостей", – відзначили розробники.

На відео роботи так синхронно і плавно рухаються під музику, дуже гармонійно зображуючи різні фігури, що здається, ніби вони й справді чують музику і реагують на неї. Але це не так.

"Вони слухають свої синхронізовані внутрішні годинники. Незважаючи на всі свої складні сенсори, роботи навіть не знають, що грає музика. Їхня здатність пересуватися в просторі, не наступаючи один одному на п'яти, – результат копіткого позиціонування і програмування", – розповіли в компанії.

Вони додали, що за лаштунками цього 77-секундного танцю – години хореографії та інженерних зусиль.

"Все потрібно було заздалегідь продумати і чітко прописати. У роботів є перевага перед людьми в тому, що якщо ви зробите все правильно, все буде як треба. Але у них є недолік в тому, що їм потрібно пояснювати кожну дрібницю. Вони взагалі не імпровізують", – зазначив робототехнік Boston Dynamics Ерік Вітман.

Ми також писали, що в Китаї показали робота-собаку, який може бігати зі швидкістю до 15 км/год.

Нагадаємо, у Дубаї з'явиться таксі без водія, а перші тести пройдуть у 2023 році.

Юлія Безпечна
Юлія Безпечна Нічний редактор

Поки ви спите, я готую для вас новини, з яких ви починаєте свій день. Закінчила Видавничо-поліграфічний факультет НТУУ "КПІ". У ЗМІ з 2003 року. Працювала в "Укрінформі", "Українськіх новинах" і "РБК-Україна", на порталі "Телекритика". У команді Segodnya.ua – з серпня 2020 го.

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