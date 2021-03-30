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Нова нарчуна миша буде керуватися жестами або за допомогою голосу

Сьогодні, 14:42

У новій мишці зібрано величезну кількість різних функцій для легкої роботи

Так звана носима миша тепер дозволить користувачам давати команди за допомогою жестів або ж із застосуванням голосу. Також вона підійде для людей, що займаються 3D-моделюванням.

Про це повідомляє в Telegram паблік "Технології майбутнього".

Зокрема, ця миша називається T-SKIN. Вона має унікальний дизайн, а також володіє досить великим набором функцій. Це універсальна переносна миша, яка може розпізнавати жести, а також реагувати на голосові команди користувачів.

Миша T-SKIN
Миша T-SKIN
Фото: Скріншот з YouTube

Крім того, її можна пристосувати для управління додатками 3D-моделювання та презентацій в PowerPoint.

А ще T-SKIN допоможе керувати дронамі і різними роботами. І, звичайно, її можна використовувати, як джойстик для ігрових консолей.

При цьому всі кнопки, жести і голосові команди можна переналаштувати, за допомогою спеціального додатку.

Миша може працювати з радіусом стійкого сигналу в 10 метрів. Однієї зарядки миші вистачить на цілих 40 годин, що робить її досить автономною. T-SKIN повністю сумісна з операційними системами Windows і MacOS.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ультрабюджетні смартфони можна вибрати до трьох тисяч гривень.

Крім того, ми повідомляли про ТОП-10 корисних додатків для смартфона.

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