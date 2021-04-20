Користувачі Facebook зможуть знімати кліпи, заробляючи на цьому

Зараз компанія почала тестування цілого ряду нових програм, які будуть монетизуватися

Facebook анонсує впровадження абсолютно нових можливостей для аудіокомунікації. Причому, такі функції будуть зроблені дуже професійно, але, як кажуть в компанії, абсолютно зрозумілі для рядового користувача.

Про це повідомляється на сторінці блогів Facebook.

Головна фішка нової функції – музичний супровід публікацій. Крім того, можна буде застосовувати різні голосові ефекти. А ще очікується, що запис навіть в галасливому місці буде в підсумку звучати дуже чисто завдяки новому функціоналу.

Нові функції Facebook Фото: Сьогодні

Але в Facebook вирішили піти ще далі, розробляючи ще один сервіс під назвою Soundbites. Ця функція дозволить створювати звукові ефекти. У компанії говорять, що спеціальна група авторів почне тестувати цю функцію в наступні кілька місяців, а потім вона буде доступна всім бажаючим.

А ще користувачів Facebook чекає впровадження функції подкастів, які можна буде переглядати, не виходячи з програми соціальної мережі. Зараз мільйони користувачів підключені до сторінок подкастів на Facebook, але, щоб їх переглянути потрібно вийти з програми. Надалі цього робити не потрібно буде.

Уже влітку анонсують запус Live Audio Rooms. Ця функція аудіокомнати допоможе в голосовому режимі спілкуватися користувачам різних груп. Тобто, певна спільнота людей зможе обговорювати цікаві для них питання в закритому від інших груп режимі.

Всі ці додатки Facebook хоче монетизувати. Наприклад, творців звукозаписів можна буде підтримати фінансово. До того ж за вхід в ті чи інші аудіокомнати можна буде стягувати плату.

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