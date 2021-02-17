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Перший в Україні благодійний радіомарафон на підтримку онкохворих дітей зібрав 1394 нових супердрузів

Сьогодні, 19:39

Регулярна допомога дає впевненість у тому, що діти отримають своєчасне та ефективне лікування

Щороку більше ніж у тисячі дітей в Україні діагностують рак. Одужує з них лише близько половини. У той час як у розвинених європейських країнах ця цифра складає 85%, у США – до 95%.

Дитячий рак виліковний. Так, це складно, дорого, довго, але можливо. Для того, щоб його побороти, потрібне якісне лікування і постійна підтримка. Саме регулярна допомога дає впевненість у тому, що діти отримають своєчасне та ефективне лікування.

Спеціально до Всесвітнього дня онкохворої дитини благодійний фонд "Таблеточки" разом з "Радіо НВ" та компанією "АЛЛО" вперше в Україні провели унікальний благодійний радіомарафон.

"Благодійний радіомарафон – абсолютно новий досвід для України. Ми прагнемо, щоб благодійність стала звичною і приємною частиною життя українців. І хочу наголосити, що саме регулярна допомога вкрай важлива. Для багатьох країн – це вже звичний досвід. В Україні такий формат поки не дуже популярний, проте зараз ми побачили, що він відгукується українцям! За два дні у онкохворих дітей з’явилося 1394 нових супердрузів, що підтримуватимуть їх щомісяця. А завдяки нашому партнерові – компанії АЛЛО, діти отримають ще більше допомоги, що наближає їх до перемоги", – розповідає В’ячеслав Биков, виконавчий директор фонду.

"Це вже другий проєкт, який цього року компанія АЛЛО реалізувала для підопічних БФ "Таблеточки". Дуже радий, що партнерство в такому незвичному для України форматі дозволило забезпечити приголомшливий результат, який ми із задоволенням примножили", – коментує Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК АЛЛО.

Завдяки радіомарафону, велика кількість українців дізналася про те, що такий формат регулярної підтримки взагалі можливий. Нові супердрузі вже зібрали для дітей 280 тисяч гривень, а завдяки партнеру "Алло" ця сума перетворилася у 580 тисяч гривень.

"Таблеточки" — благодійний фонд, який із 2011 року допомагає онкохворим дітям в Україні. Щомісяця під опікою фонду 400 дітей і 19 онковідділень по всій Україні. За час роботи фонду адресну допомогу отримали більше 4500 родин.

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