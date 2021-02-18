Онлайн-бармен! Три безкоштовні додатки з рецептами популярних коктейлів

Ці застосунки допоможуть з приготуванням алкогольних та безалкогольних напоїв в домашніх умовах

Давно мріяли зробити улюблений коктейль власноруч, але незнання рецептури вас лякало? Не біда, тому що ми знайшли три безкоштовні додатки з простими і популярними рецептами коктейлів. Скористайтеся ними вже цієї п'ятниці і насолоджуйтеся напоями вдома!

Застосунок 1 — Jigger від Олега Засадного

Це український додаток, барна бібліотека якого налічує більше 1000 коктейльних рецептів!

Зручним є розмежування напоїв на 20 колекцій. Наприклад, якщо оберете класику, то отримаєте добірку популярних рецептів, де знайдете "Негроні" або "Мохіто".

Алкогольні колекції в JIGGER Фото: JIGGER

Також є розділ "Особистий бар", де ви зможете додати інгредієнти, які є вдома, і додаток згенерує вам з них коктейльну пропозицію.

Якщо не зможете визначитися серед тисячі рецептів, то скористайтеся рандомним вибором коктейлю. Саме ця кнопка вирішить, що ви будете пити у вихідні. Достатньо лише натиснути на неї.

Формат рандомного коктейлю Фото: JIGGER

Але не алкоголем єдиним. В Jigger знайдете також рецепти б/а коктейлів, наприклад, лимонади.

Б/а коктейлі в JIGGER Фото: JIGGER

Додаток доступний на IOS і Android.

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Застосунок 2 — Mix lab від Bacardi Limited

Особливість програми — не тільки покрокові рецепти класичного формату коктейлів, але і додаткові безкоштовні відеорецепти.

Бармени також можуть самостійно завантажити рецепт напою і поділитися ним з аудиторією.

Відеорецепти від барменів Фото: Mix Lab

У алкобібліотеці знайдете більше 300 класичних і оригінальних коктейлів, які були структуровані і обрані 30-ма барменами-професіоналами.

На старті користувачі можуть вказати свої алковподобання. На основі цього Mix lab пропонуватиме потенційні коктейлі для приготування.

Вибір алко-вподобань від Mix Lab Фото: Mix Lab

Додаток доступний на IOS і Android.

Застосунок 3 — Cocktailist від любителів алко-історії

Це простий додаток у користанні з 9-ма колекціями напоїв: від класичних до альтернативних. У кожній з колекцій представлені десятки напоїв.

А так виглядає класичний розділ зсередини.

Класичні коктейлі в Cocktailist Фото: Cocktailist

До кожного рецепту є рекомендації з декорування, а також цікаві факти про коктейль. Словом, будете не тільки пити, але і дізнаватися щось корисне.

Факти про "Яблучний мартіні" Фото: Cocktailist

Додаток доступний на IOS і Android.

Які переваги користування додатками та приготування напоїв вдома?

Ви заощаджуєте гроші! Погодьтеся, що випити джин-тонік приблизно за 200 гривень у барі — дорожче, ніж купити пляшку напою за 500 гривень додому і приготувати з неї близько 10 порцій.

Погодьтеся, що випити джин-тонік приблизно за 200 гривень у барі — дорожче, ніж купити пляшку напою за 500 гривень додому і приготувати з неї близько 10 порцій. Ви навчитеся робити улюблені коктейлі і поліпшите свої навички домашнього бармена! Тому наступного разу, коли прийдете до закладу, вам не потрібна буде допомога з вибором коктейлю, бо рецептура улюбленого напою вам вже відома.

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