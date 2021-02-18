Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Онлайн-бармен! Три безкоштовні додатки з рецептами популярних коктейлів

Сьогодні, 19:26

Ці застосунки допоможуть з приготуванням алкогольних та безалкогольних напоїв в домашніх умовах

Давно мріяли зробити улюблений коктейль власноруч, але незнання рецептури вас лякало? Не біда, тому що ми знайшли три безкоштовні додатки з простими і популярними рецептами коктейлів. Скористайтеся ними вже цієї п'ятниці і насолоджуйтеся напоями вдома!

Застосунок 1 — Jigger від Олега Засадного

Це український додаток, барна бібліотека якого налічує більше 1000 коктейльних рецептів!

Зручним є розмежування напоїв на 20 колекцій. Наприклад, якщо оберете класику, то отримаєте добірку популярних рецептів, де знайдете "Негроні" або "Мохіто".

Алкогольні колекції в JIGGER
Алкогольні колекції в JIGGER
Фото: JIGGER

Також є розділ "Особистий бар", де ви зможете додати інгредієнти, які є вдома, і додаток згенерує вам з них коктейльну пропозицію.

Якщо не зможете визначитися серед тисячі рецептів, то скористайтеся рандомним вибором коктейлю. Саме ця кнопка вирішить, що ви будете пити у вихідні. Достатньо лише натиснути на неї.

Формат рандомного коктейлю
Формат рандомного коктейлю
Фото: JIGGER

Але не алкоголем єдиним. В Jigger знайдете також рецепти б/а коктейлів, наприклад, лимонади.

Б/а коктейлі в JIGGER
Б/а коктейлі в JIGGER
Фото: JIGGER

Додаток доступний на IOS і Android.

Читайте також: онлайн матчу Маккабі – Шахтар

Застосунок 2 — Mix lab від Bacardi Limited

Особливість програми — не тільки покрокові рецепти класичного формату коктейлів, але і додаткові безкоштовні відеорецепти.

Бармени також можуть самостійно завантажити рецепт напою і поділитися ним з аудиторією.

Відеорецепти від барменів
Відеорецепти від барменів
Фото: Mix Lab

У алкобібліотеці знайдете більше 300 класичних і оригінальних коктейлів, які були структуровані і обрані 30-ма барменами-професіоналами.

На старті користувачі можуть вказати свої алковподобання. На основі цього Mix lab пропонуватиме потенційні коктейлі для приготування.

Вибір алко-вподобань від Mix Lab
Вибір алко-вподобань від Mix Lab
Фото: Mix Lab

Додаток доступний на IOS і Android.

Застосунок 3 — Cocktailist від любителів алко-історії

Це простий додаток у користанні з 9-ма колекціями напоїв: від класичних до альтернативних. У кожній з колекцій представлені десятки напоїв.

А так виглядає класичний розділ зсередини.

Класичні коктейлі в Cocktailist
Класичні коктейлі в Cocktailist
Фото: Cocktailist

До кожного рецепту є рекомендації з декорування, а також цікаві факти про коктейль. Словом, будете не тільки пити, але і дізнаватися щось корисне.

Факти про "Яблучний мартіні"
Факти про "Яблучний мартіні"
Фото: Cocktailist

Додаток доступний на IOS і Android.

Які переваги користування додатками та приготування напоїв вдома?

  • Ви заощаджуєте гроші! Погодьтеся, що випити джин-тонік приблизно за 200 гривень у барі — дорожче, ніж купити пляшку напою за 500 гривень додому і приготувати з неї близько 10 порцій.
  • Ви навчитеся робити улюблені коктейлі і поліпшите свої навички домашнього бармена! Тому наступного разу, коли прийдете до закладу, вам не потрібна буде допомога з вибором коктейлю, бо рецептура улюбленого напою вам вже відома.

Раніше ми розповідали, що знайшли в Києві улюблене шампанське Мадонни за 149 000 гривен.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Кендалл Дженнер створила власний бренд текіли. Чому його тримали в секреті та яка ціна “Тайский сауeр” — найінстаграмніший коктейль Києва! Де його знайти та чим він особливий Аперитив і дижестив: що це таке, коли і з чим їх подають
коктейлі алкоголь NO STRESS
Реклама

Новини партнерів

Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Ходченкова без штанов довела россиян до исступления
Ходченкова без штанов довела россиян до исступления
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар

Популярні статті

Сьогодні, 16:26Смачно

Солянка збірна м'ясна по-домашньому: простий рецепт

Сьогодні, 12:16Смачно

Класичний рецепт яблучного штруделя з родзинками і корицею

Сьогодні, 09:36Зірково

Помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром"

Сьогодні, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Близнюки страждають від впливу ретроградного Меркурія, а Левам потрібен контроль

Вчора, 20:00Зірково

Найміцніші пари шоу-бізнесу

Вчора, 17:24Смачно

Як запекти соковите м'ясо – зробіть це в рукаві

Вчора, 15:42Смачно

Як приготувати соус бешамель: 3 смачних рецепти

Вчора, 12:31Зірково

У Мережі розкритикували новий імідж Регіни Тодоренко: "Старить цей образ"

Вчора, 11:16Events

Красиві привітання з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс

Вчора, 09:40Зірково

Олег Винник про злидні в своєму житті: "Перед зарплатою купував собі банан"

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Скорпіон буде всемогутнім, а Стрілець буде здолати харизмою

16 лютогоЗірково

Наталю Могилевську помітили на побаченні з мільйонером (фото)

16 лютогоСмачно

Як правильно варити макарони на плиті й мультиварці

16 лютогоЗірково

Тіна Кароль зізналася, коли останній раз робила тест на вагітність

16 лютогоАктуально

Позбавляємося жовтизни: як освіжити блонд до весни

16 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 лютого: Ракам потрібно контролювати себе, а Левам перестати плекати ілюзії

Новини партнерів

Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти