Онлайн-бармен! Три безкоштовні додатки з рецептами популярних коктейлів
Ці застосунки допоможуть з приготуванням алкогольних та безалкогольних напоїв в домашніх умовах
Давно мріяли зробити улюблений коктейль власноруч, але незнання рецептури вас лякало? Не біда, тому що ми знайшли три безкоштовні додатки з простими і популярними рецептами коктейлів. Скористайтеся ними вже цієї п'ятниці і насолоджуйтеся напоями вдома!
Це український додаток, барна бібліотека якого налічує більше 1000 коктейльних рецептів!
Зручним є розмежування напоїв на 20 колекцій. Наприклад, якщо оберете класику, то отримаєте добірку популярних рецептів, де знайдете "Негроні" або "Мохіто".
Також є розділ "Особистий бар", де ви зможете додати інгредієнти, які є вдома, і додаток згенерує вам з них коктейльну пропозицію.
Якщо не зможете визначитися серед тисячі рецептів, то скористайтеся рандомним вибором коктейлю. Саме ця кнопка вирішить, що ви будете пити у вихідні. Достатньо лише натиснути на неї.
Але не алкоголем єдиним. В Jigger знайдете також рецепти б/а коктейлів, наприклад, лимонади.
Додаток доступний на IOS і Android.
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Особливість програми — не тільки покрокові рецепти класичного формату коктейлів, але і додаткові безкоштовні відеорецепти.
Бармени також можуть самостійно завантажити рецепт напою і поділитися ним з аудиторією.
У алкобібліотеці знайдете більше 300 класичних і оригінальних коктейлів, які були структуровані і обрані 30-ма барменами-професіоналами.
На старті користувачі можуть вказати свої алковподобання. На основі цього Mix lab пропонуватиме потенційні коктейлі для приготування.
Додаток доступний на IOS і Android.
Це простий додаток у користанні з 9-ма колекціями напоїв: від класичних до альтернативних. У кожній з колекцій представлені десятки напоїв.
А так виглядає класичний розділ зсередини.
До кожного рецепту є рекомендації з декорування, а також цікаві факти про коктейль. Словом, будете не тільки пити, але і дізнаватися щось корисне.
Додаток доступний на IOS і Android.
- Ви заощаджуєте гроші! Погодьтеся, що випити джин-тонік приблизно за 200 гривень у барі — дорожче, ніж купити пляшку напою за 500 гривень додому і приготувати з неї близько 10 порцій.
- Ви навчитеся робити улюблені коктейлі і поліпшите свої навички домашнього бармена! Тому наступного разу, коли прийдете до закладу, вам не потрібна буде допомога з вибором коктейлю, бо рецептура улюбленого напою вам вже відома.
Раніше ми розповідали, що знайшли в Києві улюблене шампанське Мадонни за 149 000 гривен.
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