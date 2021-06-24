Новий "Пуск" і набагато спритніша за "десятку". 7 нових функцій Windows 11

Microsoft представила найголовніше оновлення від 2005 року – радикального редизайну не сталося, але зміни все ж відбулися

Windows 11 була офіційно представлена. Фото: колаж "Сьогодні"

Американська компанія Microsoft офіційно презентувала свою операційну систему нового покоління – Windows 11.

ОС була представлена на заході What's Next for Windows.

Розробники стверджують, що "в більшості завдань" Windows 11 буде працювати швидше за попередницю – десяту версію, та водночас ця версія є найзахищенішою. Також ставка робиться на впровадження нового цифрового магазину.

Радикального редизайну не сталося, але загалом інтерфейс системи став легшим.

Новий "Пуск"

Головна відмінність від "десятки" – центроване стартове меню "Пуск" та панель завдань, які завжди розташовувалася строго зліва. Так вона стане ближчою до MacOS.

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Таке рішення було прийнято, аби йти в ногу з часом і догодити користувачам сучасних комп'ютерів і мобільних пристроїв, на кшталт планшетів.

Однак за бажанням, меню можна буде повернути на "батьківщину".

Нові функції

У Win11 інтегрували Microsoft Teams, а також додаток Xbox з підтримкою підписки Xbox Game Pass і хмарного стрімінгу Xbox Cloud Gaming.

Також підтримується функція AutoHDR, яка автоматично налаштовуватиме HDR зображення в іграх, що підтримуються.

Додані Windows Widgets – це персоналізовані віджети, які підбирають потрібну інформацію за допомогою штучного інтелекту.

З'явилися Snap Layouts і Snap Group, які дозволяють швидко розподіляти відкриті вікна по областях екрану і групувати програми.

Ще будуть підтримуватися Android-додатки "з коробки".

Оновився Microsoft Store:

Дрібниці

Вікна додатків тепер будуть заокругленими, а розмір оновлень скоротили на 40%, і встановлюватимуться вони в фоновому режимі.

До того ж, користувачам доведеться попрощатися з "живими" плитками – їх прибрали назавжди.

Технічні вимоги

Мінімальні вимоги для користування Windows 11:

2-ядерний процесор із частотою 1 ГГц;

наявність 64 ГБ місця на жорсткому диску;

4 ГБ оперативної пам'яті;

9-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1366х768;

відеокарта з підтримкою DirectX 12 або WDDM 2.x.

До того ж, працюватиме нова ОС тільки на 64-бітних системах, але продовжить підтримку 32-бітних програм.

Офіційно ОС вийде восени і буде безкоштовною для власників Windows 10, та на початку наступного тижня очікується публічне тестування – воно буде доступним для учасників програми Windows Insider.

Нагадаємо, що презентацію планували провести минулого року, але цьому перешкодила пандемія.

Також ми писали, що Microsoft використовує машинне навчання для оновлення до останньої версії Windows 10 старих комп'ютерів.

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