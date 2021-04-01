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Нова схема шахраїв: як інтернет-листівки встановлюють контроль над смартфоном

Сьогодні, 18:14

Невинне вітання близьких за допомогою красивих листівок в інтернеті може обернутися втратою контролю над своїм смартфоном

Шахраї раз у раз вигадують нові схеми , як за допомогою смартфону забрати гроші в українців. Тепер навіть звичайна вітальна листівка, відправлена за допомогою месенджера, може позбавити вас не тільки смартфону, але і грошей з банківських карт. Як не стати жертвою аферистів – далі в матеріалі.

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Багато людей дуже люблять використовувати вітальні листівки в інтернеті, щоб зробити приємно своїм близьким. Це дозволяє довго не думати над тим, як привітати кохану людину. Завантажив в смартфон і відправив адресату. Але виявилося, що навіть такі безневинні листівки можуть запросто пошкодити ваш телефон або ж взагалі позбавити вас грошей.

Наталя завжди любила відправляти листівки своїм родичами за допомогою месенджера. Але буквально днями смартфон жінки пошкодили саме такі, на перший погляд, нешкідливі листівки.

Після відправлення чергових листівок телефон просто почав барахлити, а коли Наталя віднесла його в ремонт, там сказали, що це сталося саме через інтернет-листівки. Виявилося, що в них міститься дуже багато вірусів, які починають виводити смартфон з ладу. Наприклад, у випадку з Наталією, вона просто не могла нікому зателефонувати, а їй також ніхто не міг додзвонитися.

З'ясувалося, що у всіх розвинених країнах подібні вітальні інтернет-листівки вже давно визнані небезпечними, а тому їх блокують. Вся річ у тім, що за допомогою цих листівок шахраї поширюють віруси, які можуть навіть красти персональні дані. Тому у шахраїв може виявитися інформація про ваш смартфон, що спричинить його блокування. А далі – класична схема.

За словами експерта з безпеки Руслана Болгова, шахраї пропонують жертві оплатити певну суму за те, що смартфон буде розблоковано.

Також фахівці запевняють, що 80% всіх інтернет-листівок є небезпечними для користувачів інтернету. Більш того, крім блокування смартфону, ці листівки можуть навіть вкрасти ваші гроші.

Справа в тому, що коли людина завантажує на свій смартфон небезпечну інтернет-листівку, вона фактично допускає в телефон програмне забезпечення, яке потім краде паролі, які можуть бути не тільки від соціальних мереж. Багато зберігають в смартфоні навіть паролі від банківських карт. Ось шахраї і користуються цим.

І усі повинні пам'ятати, що відрізнити безпечну листівку від небезпечної фактично неможливо. Тому краще напишіть своїм близьким привітання, яке ви складете самі, а до нього додайте красиву фотографію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, до ак правильно використовувати технології і не потрапити на інтернет-шахраїв.

Також ми повідомляли, як позбутися від шахрайських або небажаних SMS.

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