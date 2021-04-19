NASA зробила історичний запуск безпілотного вертольота на Марсі

Відбувся перший випробувальний політ безпілотного вертольота на Марсі

Вранці, 19 квітня, безпілотний вертоліт NASA Ingenuity виконав свій перший випробувальний політ на Марсі. Ці кадри були показані в прямому ефірі на каналі NASA в YouTube.

Безпілотний вертоліт NASA Фото: Скріншот з YouTube

З огляду на nt, що відстань між Землею і Марсом дуже великf, то дані про політ були отримані лише через кілька годин після його початку.

Безпілотний вертоліт NASA Фото: Скріншот з YouTube

Раніше NASA вже намагалася запустити вертоліт на Марсі, але через різнs збої цього зробити не вдалося. Фахівці навіть встановлювали спеціальне програмне забезпечення вертольота.

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