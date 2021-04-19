NASA зробила історичний запуск безпілотного вертольота на Марсі
Відбувся перший випробувальний політ безпілотного вертольота на Марсі
Вранці, 19 квітня, безпілотний вертоліт NASA Ingenuity виконав свій перший випробувальний політ на Марсі. Ці кадри були показані в прямому ефірі на каналі NASA в YouTube.
З огляду на nt, що відстань між Землею і Марсом дуже великf, то дані про політ були отримані лише через кілька годин після його початку.
Раніше NASA вже намагалася запустити вертоліт на Марсі, але через різнs збої цього зробити не вдалося. Фахівці навіть встановлювали спеціальне програмне забезпечення вертольота.
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