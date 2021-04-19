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NASA зробила історичний запуск безпілотного вертольота на Марсі

Сьогодні, 14:33

Відбувся перший випробувальний політ безпілотного вертольота на Марсі

Вранці, 19 квітня, безпілотний вертоліт NASA Ingenuity виконав свій перший випробувальний політ на Марсі. Ці кадри були показані в прямому ефірі на каналі NASA в YouTube.

Безпілотний вертоліт NASA
Безпілотний вертоліт NASA
Фото: Скріншот з YouTube

З огляду на nt, що відстань між Землею і Марсом дуже великf, то дані про політ були отримані лише через кілька годин після його початку.

Безпілотний вертоліт NASA
Безпілотний вертоліт NASA
Фото: Скріншот з YouTube

Раніше NASA вже намагалася запустити вертоліт на Марсі, але через різнs збої цього зробити не вдалося. Фахівці навіть встановлювали спеціальне програмне забезпечення вертольота.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Google показав, як за 37 років змінилася планета.

Також ми писали про те, що в Дубаї з'явиться таксі без водія.

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