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Лінійка Galaxy S21 уже в Україні: чудові подарунки разом з купівлею смартфона

Флагманська лінійка Samsung Galaxy S21 уже готова вражати українських користувачів технологічними можливостями

Продаж в Україні найбільш сучасних і технологічно інноваційних смартфонів Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ та Samsung Galaxy S21 Ultra стартує 5 лютого 2021 року. Новоспечені власники отримають не тільки інноваційні пристрої із надшвидким процесором, найкращою наразі системою камер і неймовірним Dynamic AMOLED 2X-дисплеєм, а й чудові подарунки від Samsung.

Початок 2021 року порадував багатьох фанатів технологічних новинок – на традиційному заході Galaxy Unpacked компанія Samsung презентувала лінійку найновіших смартфонів, що претендують на звання супердевайсів. Galaxy S21, Galaxy S21+ та Galaxy S21 Ultra вразили як професіоналів, так і поціновувачів якісної мобільної техніки своїми передовими можливостями, інноваційними функціями та топовим дизайном. Флагманські моделі Samsung вже який рік є золотим стандартом на ринку смартфонів, і 2021-го компанія суттєво підняла планку якості та технологічних можливостей своїх флагманських девайсів.

Нова лінійка смартфонів Galaxy S21 представлена трьома моделями Galaxy S21, Galaxy S21+ та Galaxy S21 Ultra, корпуси яких виконані у стильних та сучасних кольорах для задоволення потреб найвибагливіших користувачів. Водночас смартфони залишаються яскравими представниками ультрасучасних преміальних стандартів, пропонуючи найшвидші мобільні процесори, інтелектуальну систему камер професійного рівня та привабливий дизайн, що задовольнить будь-який естетичний смак. Їхні видатні характеристики призвели до того, що ажіотаж здійнявся ще до початку офіційних продажів.

З огляду на досить суттєвий інтерес до нової лінійки в період попередніх замовлень компанія продовжує особливі умови купівлі. Так, кожен покупець будь-якої з моделей Samsung Galaxy S21 отримає приємний сюрприз навіть після офіційного старту продажів, що відбудеться 5 лютого 2021 року в Samsung Experience Stores та у торгівелних мережах офіційних партнерів Samsung.

Як отримати подарунок

Упродовж 5 – 21 лютого всі нові власники ультрасучасних Galaxy S21 Ultra при купівлі смартфона гарантовано отримають бездротові навушники Galaxy Buds Pro.

Тим, кому більше до вподоби моделі Galaxy S21 і Galaxy S21+, стануть у пригоді сертифікати на 4000 гривень на будь-які фірмові аксесуари або носимі пристрої Samsung.

Яка модель Galaxy S21 потрібна саме вам?

Незалежно від того, на якій моделі ви зупините свій вибір, ви отримаєте найдосконаліший смартфон топового сегменту. Всі вони оснащені найпродуктивнішим мобільними процесорами Samsung Exynos 2100 і інтелектуальними дисплеями Dynamic AMOLED 2X із частотою розгортки 120 Гц, яка не тільки робить зображення на екрані максимально плавним, але й береже ваші очі завдяки функції захисту зору та безпечного перегляду Eye Comfort Shield з автоматичним регулюванням підсвічування і колірної температури у залежності від часу доби.

За безпеку відповідає платформа Samsung Knox Vault, яка є власною розробкою Samsung і працює як на рівні чіпсета (SoC), так і на рівні програмного забезпечення. Knox Vault гарантує для S21 найкращу безпеку і збереження даних.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Якщо вам потрібен найпотужніший найдосконаліший наразі Android-смартфон у світі, то ваш вибір – Samsung Galaxy S21 Ultra. Він є квінтесенцією всіх новомодних трендів і передових розробок мобільної індустрії. Смартфон має найкраще наразі апаратне обладнання*, яке не зустрічається більше ні в одному іншому смартфоні, включаючи надшвидкий процесор Samsung Exynos 2100, чудовий HDR10+ екран з максимальною яскравістю 1500 ніт і найякіснішими камерами на чолі зі 108-мегапіксельним фотосенсором.

Більш того, тільки власники моделі Galaxy S21 Ultra зможуть використовувати стилус S Pen від Samsung (S Pen продається окремо), який раніше був доступний виключно власникам Galaxy Note. S Pen не просто розширює функціональні можливості, але також допомагає розкрити творчий потенціал у фірмовому додатку Penup.

Galaxy S21 Ultra також здатний знімати відео з роздільною здатністю 4K зі швидкістю 60 кадрів у секунду зі всіх камер одночасно і швидко перемикатися між ними або записувати відеоролики 8K і миттєво отримувати фотографії високої якості з відео завдяки функції "Фотокадр з відео 8K".

Використовуючи зум на S21 Ultra, не варто хвилюватися, що доведеться жертвувати деталізацією. Galaxy S21 Ultra оснащено 100-кратним Космічним зумом (Space Zoom) на основі першої подвійної системи зум-об’єктивів із 3-кратним оптичним і 10-кратним оптичним збільшенням та надшвидким 2PD автофокусом. Знімки будуть чіткими, навіть якщо знімати здалеку.

Професіонали оцінять широкі можливості налаштування та безліч корисних параметрів режимі Pro, завдяки яким можна відобразити знімки у 12-бітному режимі RAW для отримання максимально деталізованих знімків. Galaxy S21 Ultra – це ваша нагода володіти найкращим від Samsung, від найсучаснішої системи камер професійного рівня до найяскравішого та найрозумнішого дисплея.

Galaxy S21|S21+

Серія Galaxy S21 має новий дизайн блоку камер, що гармонійно поєднується з металевою рамкою девайса та пропонує елегантну, вишукану естетику. Моделі S21 та S21+ доступні в кольорах, що впадають у вічі, включно з новим знаковим відтінком – Фантом фіолетовий. До того ж, кожен пристрій має розкішне матове покриття, що створює вишуканий вигляд.

S21 і S21+ мають у своєму арсеналі фотокамери професійного рівня, які дозволяють отримувати високоякісні знімки, зроблені на такому рівні, немов би їх створював професіонал. У обох моделях Galaxy S21 і S21+ на одну камеру менше, ніж у S21 Ultra, проте фотокамери як і раніше пропонують універсальну систему візуалізації, яка покращує знімки завдяки алгоритмам вбудованого штучного інтелекту, що дозволяють робити високоякісні фото навіть новачку.

Кожен покупець зможе вибрати собі модель Galaxy S21, яка найкраще відповідатиме його вимогам та пасуватиме до його стилю згідно з власними естетичними вподобаннями

Вартість Galaxy S21 в Україні становить від 26 999 грн, Galaxy S21+ від 31 999 грн, а Galaxy S21 Ultra – від 37 999 грн. Долучайтеся до інноваційних технологій вже сьогодні!

* на початок 2021 року

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