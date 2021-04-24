Корабель Crew Dragon-2 зістикувався з МКС. На борту чотири астронавти (відео)

Космічний корабель Crew Dragon-2 компанії Ілона Маска SpaceX з чотирма астронавтами на борту зістикувався з Міжнародною космічною станцією

Космічний корабель Crew Dragon-2 компанії Ілона Маска SpaceX запустили 23 квітня з стартового майданчика 39А Космічного центру імені Кеннеді в штаті Флорида.

Сьогодні пілотований корабель з чотирма астронавтами на борту пристикувався до МКС, повідомляють International Space Station в Twitter.

Soft capture confirmed! At 5:08 am ET (9:08 UT), Crew Dragon Endeavour arrived at the @Space_Station for the second time in its history. Next, the capture hooks will connect the spacecraft to the orbiting laboratory. pic.twitter.com/VdX8VPHeOH - NASA (@NASA) April 24, 2021

Корабель вперше доставив на станцію астронавтів з трьох країн. Це – співробітники NASA, американці Кетрін Меган Макартур і Шейн Кимбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA), француз Тома Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Всі вони будуть на станції шість місяців.

Раніше астронавти Crew Dragon показали моторошне відео при вході в атмосферу.

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