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Корабель Crew Dragon-2 зістикувався з МКС. На борту чотири астронавти (відео)

Сьогодні, 12:26

Космічний корабель Crew Dragon-2 компанії Ілона Маска SpaceX з чотирма астронавтами на борту зістикувався з Міжнародною космічною станцією

Космічний корабель Crew Dragon-2 компанії Ілона Маска SpaceX запустили 23 квітня з стартового майданчика 39А Космічного центру імені Кеннеді в штаті Флорида.

Сьогодні пілотований корабель з чотирма астронавтами на борту пристикувався до МКС, повідомляють International Space Station в Twitter.

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Корабель вперше доставив на станцію астронавтів з трьох країн. Це – співробітники NASA, американці Кетрін Меган Макартур і Шейн Кимбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA), француз Тома Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Всі вони будуть на станції шість місяців.

Раніше астронавти Crew Dragon показали моторошне відео при вході в атмосферу.

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