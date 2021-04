Корабель Crew Dragon-2 зістикувався з МКС. На борту чотири астронавти (відео)

Космічний корабель Crew Dragon-2 компанії Ілона Маска SpaceX з чотирма астронавтами на борту зістикувався з Міжнародною космічною станцією

Космічний корабель Crew Dragon-2 компанії Ілона Маска SpaceX запустили 23 квітня з стартового майданчика 39А Космічного центру імені Кеннеді в штаті Флорида.

Сьогодні пілотований корабель з чотирма астронавтами на борту пристикувався до МКС, повідомляють International Space Station в Twitter.

Soft capture confirmed! At 5:08 am ET (9:08 UT), Crew Dragon Endeavour arrived at the @Space_Station for the second time in its history. Next, the capture hooks will connect the spacecraft to the orbiting laboratory. pic.twitter.com/VdX8VPHeOH