Як перенести листування з WhatsApp в Telegram: покрокова інструкція

Ця функція поки що доступна тільки для iOS

Популярний в Україні месенджер Telegram випустив оновлення 7.4 для iOS. Тепер користувачі можуть переносити історію листування з інших месенджерів, у тому числі WhatsApp, Line і KakaoTalk. Про це повідомляється на офіційному сайті програми Telegram.

Отже, як перенести листування з WhatsApp в Telegram:

Відкрити WhatsApp.

Знайти потрібний чат і, не відкриваючи його, потягнути вліво.

У меню "Ще" вибрати пункт "Експорт чату".

WhatsApp згенерує ZIP-файл. У меню "Поділитися", яке відкриється після закінчення експорту, вибрати Telegram, знайти потрібний чат, натиснути на нього й дочекатися, поки виконається перенесення.

Щоб експортувати груповий чат, користувач має бути його адміністратором. Для експорту особистого чату потрібно, щоб співрозмовник додав користувача у контакти. Додаток запитає, з яким контактом або групою ви хочете зв'язати листування, і синхронізує повідомлення як для самого користувача, так і для співрозмовника.

Крім повідомлень у чатах, користувачі зможуть видаляти створені ними групи для всіх учасників, секретні чати зі списку чатів та історію дзвінків. В голосових чатах можна буде регулювати гучність окремих учасників.

Читайте також: У США вимагають видалити Telegram з App Store

Також користувачі Telegram для iOS отримали можливість надіслати скаргу на групи або канали, що видають себе за офіційних осіб, організації чи їх представників.

Оновлення для Android з цими функціями, на жаль, поки немає.

До речі, з початку січня месенджер WhatsApp втратив більше 30 мільйонів користувачів. За словами експертів, це пов'язано з тим, що користувачі негативно оцінили нові умови використання програми, в яких вказується, що WhatsApp буде ділитися інформацією з соцмережею Facebook.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Telegram продають базу даних 500 млн користувачів Facebook.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися