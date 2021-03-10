iPhone стежить за пересуванням користувачів і все запам'ятовує: як перевірити

В налаштуваннях телефону можна побачити список всіх місць

Багато користувачів iPhone можуть навіть не здогадуватися, що на їх пристрої зберігається не тільки список всіх місць, які вони відвідували, але і навіть точний час.

Як повідомляє Mirror, в настройках телефону можна побачити список місць, які вважаються "важливими".

Дізнатися, чи включений у вас цей параметр можна таким чином:

Увійдіть в "Налаштування" на вашому iPhone. Виберіть розділ "Конфіденційність". Натисніть на "Служби геолокації". Прокрутіть сторінку до самого низу. Натисніть на "Системні служби". Перейдіть на вкладку "Важливі місця розташування". Увійдіть в систему, використовуючи Face ID, Touch ID або свій пароль.

Після входу в систему ви побачите список місць, які ви відвідали, і час. Ці місця розташування використовуються для надання вам персоналізованих послуг.

Всі дані зашифровані і зберігаються тільки на вашому пристрої. Apple заявляє, що вони ніколи і нікому не будуть передані без вашої згоди.

Також раніше ми писали, що власники iPhone тепер зможуть розблокувати смартфон через Face ID, при цьому не знімаючи медичну маску з обличчя.

Сайт "Сьогодні" також повідомляв, що в 2021 році компанія Apple представить оновлену лінійку своїх продуктів, серед нововведень багато несподіваного для клієнтів компанії.

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