iPhone стежить за пересуванням користувачів і все запам'ятовує: як перевірити
В налаштуваннях телефону можна побачити список всіх місць
Багато користувачів iPhone можуть навіть не здогадуватися, що на їх пристрої зберігається не тільки список всіх місць, які вони відвідували, але і навіть точний час.
Як повідомляє Mirror, в настройках телефону можна побачити список місць, які вважаються "важливими".
Дізнатися, чи включений у вас цей параметр можна таким чином:
- Увійдіть в "Налаштування" на вашому iPhone.
- Виберіть розділ "Конфіденційність".
- Натисніть на "Служби геолокації".
- Прокрутіть сторінку до самого низу.
- Натисніть на "Системні служби".
- Перейдіть на вкладку "Важливі місця розташування".
- Увійдіть в систему, використовуючи Face ID, Touch ID або свій пароль.
Після входу в систему ви побачите список місць, які ви відвідали, і час. Ці місця розташування використовуються для надання вам персоналізованих послуг.
Всі дані зашифровані і зберігаються тільки на вашому пристрої. Apple заявляє, що вони ніколи і нікому не будуть передані без вашої згоди.
Також раніше ми писали, що власники iPhone тепер зможуть розблокувати смартфон через Face ID, при цьому не знімаючи медичну маску з обличчя.
Сайт "Сьогодні" також повідомляв, що в 2021 році компанія Apple представить оновлену лінійку своїх продуктів, серед нововведень багато несподіваного для клієнтів компанії.
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