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iPhone стежить за пересуванням користувачів і все запам'ятовує: як перевірити

Сьогодні, 18:15

В налаштуваннях телефону можна побачити список всіх місць

Багато користувачів iPhone можуть навіть не здогадуватися, що на їх пристрої зберігається не тільки список всіх місць, які вони відвідували, але і навіть точний час.

Як повідомляє Mirror, в настройках телефону можна побачити список місць, які вважаються "важливими".

Дізнатися, чи включений у вас цей параметр можна таким чином:

  1. Увійдіть в "Налаштування" на вашому iPhone.
  2. Виберіть розділ "Конфіденційність".
  3. Натисніть на "Служби геолокації".
  4. Прокрутіть сторінку до самого низу.
  5. Натисніть на "Системні служби".
  6. Перейдіть на вкладку "Важливі місця розташування".
  7. Увійдіть в систему, використовуючи Face ID, Touch ID або свій пароль.

Після входу в систему ви побачите список місць, які ви відвідали, і час. Ці місця розташування використовуються для надання вам персоналізованих послуг.

Всі дані зашифровані і зберігаються тільки на вашому пристрої. Apple заявляє, що вони ніколи і нікому не будуть передані без вашої згоди.

Також раніше ми писали, що власники iPhone тепер зможуть розблокувати смартфон через Face ID, при цьому не знімаючи медичну маску з обличчя.

Сайт "Сьогодні" також повідомляв, що в 2021 році компанія Apple представить оновлену лінійку своїх продуктів, серед нововведень багато несподіваного для клієнтів компанії.

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