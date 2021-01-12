General Motors представив концепти летючого автомобіля і електрошаттла: фото
Нові продукти GN показав на онлайн-презентації
Автомобільний концерн General Motors у вівторок представив свої концепції леьючого автомобіля Cadillac і електрошаттла на віртуальній презентації на щорічній торговельній виставці побутової електроніки CES.
Ось, як виглядає шаттл для кількох осіб: комфортабельні сидіння, клімат-контроль і звукоізоляція.
Летючий автомобіль розрахований тільки на двох пасажирів. Він приводиться до руху електромотором потужністю 90 кВт, розганяється до 90 км/год.
За словами представників General Motors, цей автомобіль став одним з ключових продуктів компанії і визначає майбутнє персональних перевезень в найближчі п'ять років.
На онлайн-презентації також показали, яким чином транспорт можна буде припаркувати в місті. GN не стали розкривати подробиці технічних характеристик автомобілів, представивши лише загальну концепцію своїх нових продуктів.
Нагадаємо, перший електромобіль від Apple з'явиться вже в 2021 році.
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