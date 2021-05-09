Clubhouse запускають на Android. Коли українці зможуть завантажити додаток

Наступні кілька тижнів розробники будуть збирати відгуки про програму, удосконалювати її і додавати нові функції

Розробники соцмережі Clubhouse оголосили, що вже сьогодні, 9 травня, beta-версія програми доступна і для користувачів Android. Однак поки українці не зможуть її завантажити, зараз програма доступна тільки для жителів США.

Про це повідомляється на сайті програми.

Зазначається, що пізніше програма пошириться на інші англомовні країни, а далі – по всьому світу. Протягом декількох тижнів автори збираються протестувати додаток і виправити всі можливі помилки.

"Наш план на наступні декілька тижнів – зібрати відгуки, виправити проблеми, які ми бачимо, і попрацювати над додаванням кількох остаточних функцій, таких як платежі і створення клубів, перш ніж впроваджувати його в більш широкому сенсі", – заявили в команді Clubhouse.

Clubhouse – соціальна мережа, в основі якої лежить голосове спілкування. Програма була запущена в квітні 2020 року для користувачів гаджетів на iOS.

Нагадаємо, раніше Facebook запустив конкурента Clubhouse і Instagram Live.

Крім того, повідомлялося, що голосову соцмережу Clubhouse заблокували вже дві країни.

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